Après le scandale Cambridge Analytica, Facebook compte bien redorer son blason avec sa nouvelle application Viewpoints. Cette app est en effet dédiée aux études de marché qui offre des récompenses aux utilisateurs participants. Grâce à elle, Facebook recueille de nombreuses données sur les utilisateurs qui acceptent de contribuer à des enquêtes et à d’autres tâches.

Selon un communiqué officiel, Facebook entend améliorer ses produits, notamment Instagram, WhatsApp, Portal, Oculus et Facebook, en se basant sur l’opinion des utilisateurs. Facebook promet d’être plus transparent avec les utilisateurs en ce qui concerne toutes les données qui seront collectées et les processus impliqués pour les obtenir. Contrairement à l’affaire Cambridge Analytica, les données privées sont récupérées via des enquêtes rémunérées. En clair, les utilisateurs savent à l’avance à quoi ils s’engagent.

Pour participer aux enquêtes, il suffit de télécharger et installer l’app Viewpoints sur votre iPhone ou votre smartphone Android. Les utilisateurs auront ensuite accès à tous les programmes de recherche disponibles, lesquels peuvent varier en fonction de chaque personne. Après l’envoi des données demandées, les utilisateurs recevront une somme d’argent qui sera payée via un compte PayPal.

Facebook précise avoir besoin de plusieurs informations : nom, adresse électronique, date de naissance, sexe et emplacement réel de l’application du programme. D’ajouter qu’aucune donnée ne sera partager avec des tiers. À l’heure actuelle, seules les personnes de plus de 18 ans résidant aux États-Unis peuvent participer. Selon The Verge, le programme n’est pas encore disponible que pour un petit nombre de personnes.

Reste à voir si Facebook va tenir ses promesses quand à la non-divulgation des données privées des utilisateurs.