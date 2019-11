Un autre acteur fera partie de la distribution de “Lisey’s Story”, la série télévisée qui arrivera sur Apple TV+ en 2020. Parallèlement, Apple a publié un trailer pour la série “Truth Be Told”.

Dane DeHaan sera l’un des acteurs de Lisey’s Story, une série télévisée basée sur le livre éponyme publié en 2006 par Stephen King. Le personnage principal de Lisey sera interprété par Julianne Moore, tandis qu’un autre des protagonistes sera Clive Owen, qui assumera le rôle du défunt mari et romancier de Lisey, Scott Landon.

Il s’agit un film d’horreur psychologique avec de nombreux éléments de roman pur :

« Lisey, épouse de Scott Landon, célèbre écrivain récemment décédé, à l’occasion de la réorganisation des papiers laissés dans le bureau de son mari, se retrouve malgré elle dans l’obligation de revenir sur les étapes essentielles de sa vie conjugale, découvrant peu à peu que l’émergence de souvenirs se produit de manière résolument non accidentelle.

Tout d’abord, l’état subit catatonique dans lequel est tombée Amanda, la sœur aînée instable de la femme, puis la persécution obsessionnelle et violente d’un admirateur intrusif de son mari, enfin la succession d’une série inquiétante de phénomènes extraordinaires, conduisent Lisey à soupçonner que l’univers imaginaire dont Scott s’est inspiré pour ses romans peut exister réellement et que, de ce monde parallèle et magique, quelque chose tente de la contacter. »

Lisey’s Story sera une mini-série de 8 épisodes, tous écrits par Stephen King. Sa sortie est prévue pour 2020.

Inspiré du roman éponyme de Kathleen Barber, “Truth Be Told” fait son entrée dans le monde extrêmement américain des balados sur le véritable crime, incitant les téléspectateurs à s’interroger sur les conséquences de la recherche de la justice sur la scène publique.

Voici le nouveau trailer publié par Apple :

La mini-série sur le crime mettant en vedette Octavia Spencer dans le rôle de Poppy Parnell, une podcasteuse contrainte de rouvrir le dossier du meurtre qui a fait connaître son nom dans tout le pays. Elle se trouve face à face avec Warren Cave (Aaron Paul), l’homme sur lequel elle a peut-être émis des accusations à tort, l’envoyant derrière les barreaux.

La première saison arrivera sur Apple TV+ le 6 décembre.