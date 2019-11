Dans près d’un an, Apple lèvera le voile sur le prochain iPhone 12, lequel fait déjà couler beaucoup d’encre sur la toile. Et nombreux sont les designers à sortir des concepts basés sur les premières rumeurs.

ConceptsiPhone en collaboration avec Pallav Rav a publié une nouvelle vidéo où l’iPhone 12 adopte le design de l’iPhone 4.

Le principal problème que nous avons en ce moment est que les informations sur le prochain iPhone sont encore très floues. Ce concept peut donc être très loin de la réalité, mais beaucoup plus proche de ce que les utilisateurs attendent de voir sur le prochain iPhone.

Ce concept iPhone 12 propose un ratio écran-écran de 99%, ce qui signifie que le smartphone sera totalement dépourvu de l’encoche. La reconnaissance faciale Face ID pourrait ainsi être directement intégré sous l’écran. L’affichage sera un Pro-Motion XDR 4K avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une luminosité de pointe de 900nits.

L’autre nouveauté de ce concept est l’adoption d’un bord en métal très similaire à celui déjà vu par le passé sur l’iPhone 4 et, plus récemment, sur iPad Pro. Depuis longtemps, on parle de la possibilité qu’Apple opte pour ce type de design.

Au dos, il y aura toujours une bosse carrée dédié au module photo. Seulement, le futur iPhone pourrait être enrichi d’un quatrième capteur. Selon de nombreuses rumeurs, cela pourrait être un capteur de type ToF 3D.