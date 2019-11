Apple a annoncé qu’elle reverserait un dollar à l’organisation (RED) pour chaque achat effectué avec Apple Pay sur Apple.com, via l’application Apple Store ou dans n’importe quel Apple Store du monde jusqu’au 2 décembre et jusqu’à un total de 1 million de dollars.

Selon Apple, 100% des revenus générés par les partenaires (RED) aideront à financer des programmes de lutte contre le VIH / Sida en Afrique, dans le cadre du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Depuis 2006, Apple a collecté plus de 220 millions de dollars pour (RED) grâce à la vente de produits et d’accessoires rouges.

En signe de la Journée mondiale du sida, le 1er décembre, de nombreux Store verront leur logo Apple passer au rouge.