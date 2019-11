Ravi Shankar Prasad, ministre indien des technologies de l’information, a déclaré qu’Apple étend ses activités de fabrication en Inde.

Apple utilise déjà la société indienne Salcomp pour produire l’iPhone, mais dans les cinq prochaines années, elle produira également des chargeurs et d’autres composants non spécifiés. Salcomp investira environ 278,7 millions de dollars dans ses installations situées dans le sud de l’Inde, près de Chennai. Prasad s’attend à ce que cette expansion crée plus de 10 000 nouveaux emplois.

Il a également confirmé que les iPhone fabriqués en Inde seraient exportés. Il a estimé que ce trafic représenterait environ 1,6 milliard de dollars par an dans le pays.

Les modifications apportées à la législation indienne en matière de limitation des composants d’origine locale et étrangère aident Apple et les autres fournisseurs de la société, qui investiraient un milliard de dollars pour répondre à la demande.

La société Cupertino produit déjà des iPhone en Inde et aurait récemment choisi une région de Mumbai comme site de son premier Apple Store dans le pays.