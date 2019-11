Tim Cook a été interviewé par Rebecca Jarvis d’ABC News sur des sujets chers au PDG d’Apple : la vie privée et les droits des immigrés.

Tim Cook s’est dit préoccupé par le fait que les politiques de collecte de données et de monétisation d’entreprises comme Facebook et Google commencent à éroder la liberté d’expression aux États-Unis.

« Mais si vous savez soudain que votre entreprise privée ou toute autre personne vous surveille tout le temps, vous commencez à en faire moins et à vous comporter différemment. Peut-être pas tout de suite mais seulement un peu, étape par étape. Et puis vous commencez à gérer et à surveiller votre comportement. Commencez à naviguer moins, commencez à explorer moins. Et ce n’est pas un monde dans lequel je veux vivre. Et ce n’est pas un monde où je veux que les enfants vivent. »

Il a poursuivi en affirmant que la liberté d’expression et d’exploration étaient des valeurs fondamentales en Amérique. Avec des données provenant d’une grande partie du monde déjà englouties par une technologie de pointe, Apple tente de « remettre le génie dans la bouteille », a déclaré Cook. Des outils tels que Sign in with Apple, la fonctionnalité d’authentification sécurisée des utilisateurs qui limite le suivi des données et le chiffre sur iCloud, sont des exemples de ce qu’Apple met sur la table pour changer de cap.

En écho à un refrain qu’il répétait souvent, Cook a déclaré qu’il estimait que les clients devraient pouvoir contrôler leurs données. À cette fin, le PDG d’Apple estime que la réglementation gouvernementale est désormais nécessaire :

« Je ne suis pas un partisan de la réglementation en général, je pense que cela peut avoir des conséquences inattendues. Mais je pense que nous devons tous admettre que lorsque vous essayez de faire quelque chose et que les entreprises ne s’auto-supervisent pas, il est temps d’adopter une réglementation stricte. Et je pense que le temps est passé. Je pense qu’il est temps d’avoir une loi fédérale sur la vie privée. »

Cela dit, les régulateurs gouvernementaux accordent une trop grande importance à la démolition des grandes entreprises, selon Tim Cook. Apple est au centre d’une enquête antitrust en cours sur un éventuel comportement anticoncurrentiel sur le marché numérique. Certains demandent des amendes ou la fragmentation par Apple d’autres géants de la technologie en entités distinctes :

« Dans la zone de données, rien n’a été fait, à moins que des mesures ne soient prises lorsqu’il y a sensiblement moins de données dans les sociétés restantes. Rien n’a été fait. Je pense qu’il y a trop d’attention accordée aux amendes et aux enquêtes antitrust, et pas assez aux données que les entreprises gèrent sans avoir correctement informé les utilisateurs. »

Enfin, Cook a parlé de la réforme de l’immigration, affirmant qu’il continuerait à se battre pour obtenir la protection de la DACA.

Apple emploie actuellement 450 personnes dans le cadre de la DACA et Cook a récemment signé un mandat de la Cour suprême à l’appui du programme :

« Je me battrai jusqu’au bout sur ce sujet, car j’estime qu’il est essentiel pour nous, en tant qu’êtres humains, de ne pas tourner le dos aux personnes qui sont arrivées au pays en tant qu’enfants. Ces personnes ont été amenées ici bien avant de pouvoir prendre elles-mêmes une décision. Ces personnes sont au cœur de ce qu’est un Américain. »

Le programme “Dreamers” a été mis en place par Obama en 2012 et protège les immigrants qui sont entrés aux États-Unis lorsqu’ils étaient enfants et qui ont un travail, contre le rapatriement dans leur pays. De plus, ce programme permet à ces types d’immigrants d’avoir un permis de travail renouvelable de deux ans. Trump veut supprimer le programme DACA (action différée pour l’arrivée des enfants) et expulser tous les immigrants en situation irrégulière, même s’ils sont entrés dans le pays en tant qu’enfants.