Il semble que la série Servant ait déjà été renouvelée pour une deuxième saison, comme pour See, For All Mankind, The Morning Show et Dickinson.

Selon Variety, le producteur exécutif de la série M Night. Shyamalan (qui a également réalisé plusieurs épisodes) a confirmé qu’une deuxième saison était en préparation lors de The Tonight Show avec Jimmy Fallon.

Le 20 novembre dernier, Apple a présenté la première de l’émission et a annoncé dans un communiqué de presse que la première saison de Servant avec Toby Kebbell, Lauren Ambrose, Nell Tiger Free et Rupert Grint serait diffusée le 28 novembre. Trois épisodes seront disponibles immédiatement au lancement, tandis que les épisodes restants seront publiés toutes les semaines, chaque vendredi, pour un total de 10 épisodes.

Servant raconte l’histoire d’un couple de Philadelphie qui a tragiquement perdu son fils âgé de 13 semaines. Pour faire face à cette douleur, ils remplacent l’enfant par une poupée réaliste et prennent une nounou pour s’en occuper. Ci-dessous, la bande-annonce de la première saison.