L’iPhone 12 Pro/Pro Max alimente déjà les rumeurs, et pour cause, l’analyste Blayne Curtis de Barclays a récolté plusieurs informations. C’est en effet en Asie que Blayne s’est rendu pour aller à la rencontre des fabricants de la chaîne d’approvisionnement d’Apple.

D’après sa note de recherche, l’iPhone 12 Pro et le Pro Max embarqueront 6 Go de RAM, contre 4 sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. L’iPhone 12, qui viendra remplacer l’actuel iPhone 11, sera doté de 4 Go de RAM. Toujours au sujet de ce modèle, il reste encore un part d’ombre quant à la technologie 5G dont il disposera. Pour l’analyste n’a pas su dire q’il prendra en charge de mmWave, une fréquence inférieure à 6 GHz, à moins que ce soit les deux. Pour les deux modèles Pro, il est bien question de la prise en charge de mmWave capable d’offrir une connexion 5G nettement meilleure. Barclays s’attend également à ce que « ces deux modèles disposent de la détection 3D orientée ».

Pour finir, Blayne a évoqué le cas de l’iPhone SE 2 dont la production devrait débuter dès le mois de février prochain. Ce modèle aura apparemment droit au design et à la taille de l’iPhone 8. Son écran passerait ainsi de 4 pouces à 4,7 pouces. Touch ID devrait être toujours présent. Il sera également équipé de dernier processeur A13 Bionic et de 3 Go de RAM.

Son lancement officiel pourrait avoir lieu dès mars 2020 à un prix nettement plus bas. Cela pourrait être même l’iPhone le moins cher jamais lancé par Apple. Cette stratégie pourrait en effet être payante dans la mesure où cela attirerait de nouveaux clients chez Apple. Son objectif final sera bien entendu de leur vendre ses services (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade…).