American Express Global Business Travel supporte désormais la nouvelle fonctionnalité Apple Business Chat. Elle permet aux utilisateurs de contacter une entreprise directement depuis l’application Messages.

D’après AppleInsider, les voyageurs pourront désormais contacter les consultants de Global Business Travel 24h/24, 7 jours sur 7 via l’app Messages sur iPhone ou iPad. Parmi les services accessibles, il y a « la réservation de voyages en temps réel et des options pour recevoir des mises à jour pour les réservations de voyageurs par voie aérienne, terrestre et hôtelière ».

Par exemple, lorsque vous entrez dans l’application Amex GBT Mobile, en appuyant sur le numéro de téléphone du service vous demandera si vous préférez envoyer un message à leur équipe d’assistance. Si vous choisissez Oui, vous serez redirigé vers l’application Messages et vous pourrez immédiatement envoyer des messages à votre conseiller.

Pour le moment, les fonctionnalités ne sont disponibles que pour environ 1 500 entreprises utilisant GBT, mais d’autres clients devraient être ajoutés l’année prochaine. En outre, ce n’est pas la seule partie d’American Express qui offre ce service, car l’entreprise a déjà implémenté Business Chat dans son activité de services de cartes.

Pour en savoir plus sur cette fonction, rendez-vous sur le site Web Apple Business Chat.