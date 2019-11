Selon un nouveau rapport de Bloomberg, les ventes d’AirPods devraient doubler en 2019 par rapport à 2018, pour atteindre 60 millions d’unités livrées.

Bloomberg cite « des personnes familiarisées avec les plans de production Apple » et fournit un aperçu très intéressant des ventes d’AirPods.

Le rapport indique que la hausse d’une année sur l’autre est due en partie à « une demande beaucoup plus forte que prévu » pour les AirPods Pro, qui ont été rendus publics le mois dernier. Pour répondre à cette demande, les partenaires d’assemblage d’Apple repoussent les « limites des contraintes techniques ».

Les écouteurs sans fil ont été lancés pour la première fois en décembre 2016. Depuis lors, ils ont eu un succès incroyable, Apple luttant régulièrement pour faire face à la demande. Apple ne partage toutefois pas les chiffres de vente de ses écouteurs. Les revenus sont regroupés dans la catégorie Wearables, Home et Accessoires, qui a atteint 6,5 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre 2019.

Comme l’explique Bloomberg, les AirPods devraient être les leaders des ventes dans le secteur des écouteurs, avec une concurrence qui aura du mal à suivre. Et, peut-être même qu’Apple ne sera pas en mesure de satisfaire les nombreuses demandes à temps.

Pourquoi un tel succès ?

Ces écouteurs ont acquis une énorme popularité au cours des trois dernières années et, en 2019, Apple a bâti ce succès avec le lancement des AirPods de deuxième génération, qui incluent une option de chargement sans fil, ainsi que les très attendus AirPods Pro.

La demande a augmenté rapidement, année après année. Il suffit de dire que les recherches sur le Web ont augmenté de 500% entre 2017 et 2018. En 2019. Diverses données ont confirmé que les casques sans fil d’Apple conquièrent de plus en plus même les plus jeunes, à tel point qu’ils sont devenus l’un des objets les plus recherchés pour Noël prochain. .

Au-delà du design, de l’intégration parfaite avec les iPhone et les fonctionnalités audio, il existe également d’autres facteurs qui contribuent à leur succès.

Ce sera la première saison de magasinage de Noël au cours de laquelle Apple proposera trois modèles d’AirPods. Cela signifie que les clients ont trois options de prix : AirPods Pro à 279 €, AirPods avec étui sans fil à 229 € et AirPods avec étui de recharge classique à 179 €.

Ceux qui préfèrent les écouteurs intra-auriculaires et antibruit opteront pour le modèle Pro, ceux qui recherchent la forme classique et une recharge sans fil dépenseront moins, tandis que ceux qui n’ont pas besoin d’un étui sans fil optent pour le modèle moins cher qui, chez Rakuten, c’est encore moins cher.

Apple suit une ligne similaire avec les iPhone, le modèle 11 coûtant beaucoup moins cher que les deux versions Pro. L’utilisateur peut ainsi choisir le modèle en fonction de ses besoins.

Il existe sur le marché de véritables écouteurs sans fil très intéressants proposés par la concurrence, mais pour ceux qui possèdent un iPhone ou un iPad, il est difficile d’abandonner l’immédiateté et l’intégration parfaite des AirPods.