Une grosse semaine de promotion vient de commencer chez de nombreuses enseignes qui ne manquent pas proposer de belles offres pour la BlackFriday Week . C’est le meilleur moment de l’année si vous voulez vous équiper de produits High-tech à des prix défiants toute concurrence.

Voici toutes les offres encore cours. Nous ajouterons de nouvelles offres tout au long de la journée et de jours suivants.

Offre mises à jour le 29 Nov à 16h05

› XIAOMI – Mi Ninebot S – Blanc : 179,99 € au lieu de 349,99 €

› Smart TV LED Samsung UE65RU7025K 65″ 4K UHD (2160p) : 599 € avec le code RAKUTENTV + 94,85 € remboursés en superpoints

› Apple iPad Pro (11 pouces, Wi‑Fi, 64Go) – Argent : 761,58 € au lieu de 899 €

› Smart TV Philips 43″ 4K UHD 43PUS6804 : 449,99 € au lieu de 599,99 €

› Apple TV 4K 32Go 5ème génération : 166,99 € avec le code BF19 + 8,35 € en superpoints

› Apple TV 4K 64Go 5ème génération : 176,99 € avec le code BF19 + 8,35 € en superpoints

› TV Samsung The Frame QE65LS03R QLED UHD 4K Smart TV 65″ 2019 : 1 499 € au lieu de 1 999 €

› Samsung – Smart TV 4K/UHD QLED 55′ (140 cm) – QE55Q90R : 1 529 € au lieu de 2 077 €

› Samsung – Smart TV 4K/UHD QLED 55′ (140 cm) – QE55Q70R : 949 € au lieu de 1 290 €

› SAMSUNG UE55RU7470 – TV LED UHD/4k de 49″ à 60″ : 693 € au lieu de 1 299 €

› TV Philips 55OLED854 UHD 4K Ambilight 3 côtés Android TV 55” : 1 399 € au lieu de 1 999 €

› TV SAMSUNG UE43RU7470 109,2 cm UHD/4K Smart TV : 561 € au lieu de 999 €

› TV SAMSUNG UE50RU7090 127 cm UHD/4K Smart TV : 516 € au lieu de 999 €

› TV Philips 43PUS6804 4K UHD Smart TV 43” : 449,99 € au lieu de 599,99 €

› Détecteur de fumée Eve Smoke compatible HomeKit : 88,99 € au lieu de 119,95 €

› Caméra Ring Spotlight Cam Wired : 159 € au lieu de 229 €

› Station de charge ORICO – USB 40W 5 connexions : 30,59 € au lieu de 45,99 € (en cochant le coupon)

› Console Nintendo Switch + bon d’achats de 100 € : 299,98 €

› Manette Dual Shock 4 V2 pour PS4 – Noir + Code Fortnite (Digital) : 39,90 € au lieu de 59,99 €

› Casque Bose Headphone 700 avec réduction de bruit ANC : 315 € au lieu de 399,95 €

› Barre de son Bose Soundbar 700 : 611,99 € au lieu de 899,95 €

› Microsoft Manette Xbox One sans fil + câble pour PC et Xbox : 39,99 € au lieu de 59,99 €

› Pack Switch Néon + Kit Labo et ensemble de personnalisation + Fifa 20 +Team Sonic Racing + Mario Lapins Crétins : 399,99 € au lieu de 431,07 €

› Echo Dot (3ème génération), Enceinte connectée avec Alexa, Tissu anthracite : 22 € au lieu de 59,99 €

› ASUS – ROG STRIX G G531GT-AL197T – Noir : 799 € au lieu de 999 € (15,6” Full HD 120Hz – NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go – Intel Core i5-9300H – HDD 1 To + SSD 256 Go – RAM 8 Go – Windows 10)

› Apple Adaptateur Multiport AV Numérique USB‑C (Dernier Modèle) : 59,99 € au lieu de 79 €

› Apple Adaptateur Lightning AV numérique : 39 € au lieu de 55 €

› MacBook Pro 16 Touch Bar – 512 Go – MVVJ2FN/A – Gris Sidéral : 2 429,10 € au lieu de 2 699 € (Intel Core i7 9th – 2,6 GHz – 6 Coeurs – SSD 512 Go – RAM 16 Go – Radeon Pro 5300M – Touch Bar – macOS Catalina)

› MacBook Pro 16 Touch Bar – 1 To – MVVK2FN/A – Gris Sidéral : 2879,10 € au lieu de 3199 € (Intel Core i9 9th – 2,3 GHz – 8 Coeurs – SSD 1 To – RAM 16 Go – Radeon Pro 5500M – Touch Bar – macOS Catalina)

› Thinlerain 4K Moniteur Portable 15,6″ USB-C Full HD 3840×2160 : 239,99 € au lieu de 299,99 €

› Garmin Forerunner 735XT : 179 € au lieu de 299,99 €

› Caméra de surveillance Logitech Circle 2 filaire compatible HomeKIt Secure Video : 109,99 € au lieu de 199 €

› Sonnette Ring Video Doorbell 2 : 139 € au lieu de 199 €

› LaCie Rugged Mini 1 To : 66,79 € au lieu de 78,98 €

› LaCie Rugged Mini 2 To : 94,90 € au lieu de 113,64 €

› LaCie Porsche Design 6 To : 141,90 € au lieu de 204,73 €

› Seagate Expansion 8 To : 149,90 € au lieu de 179,90 €

› Casque Beats Solo3 sans fil – Collection Beats Pop : 149 € au lieu de 299,95 €

› Barre de Sonos Beam – Blanc : 369 € au lieu de 449 €

› Sonos SUB Caisson de basse sans fil et subwoofer actif – Blanc : 699 € au lieu de 799 €

› Sonos One SL – Enceinte sans-fil multiroom wifi – Blanc : 169 € au lieu de 199 €

› Sonos One Enceinte sans-fil multiroom wifi avec le service vocal Amazon Alexa intégré – Blanc : 179 € au lieu de 229 €

› Roueteur Linksys Système Wi-Fi Mesh Multiroom Velop triple bande WHW0303 : 289 € au lieu de 599,99 €

› Bose SoundLink Revolve Enceinte Bluetooth – Noir : 169 € au lieu de 199,95 €

› DJI Osmo Pocket Version 2 – Stabilisateur de Cardan 3 Axes avec Caméra Intégrée + Étui Étanche : 299 € au lieu de 356,65 €

› Smart TV LG 55B8 – TV OLED 4K UHD 55″ (139 cm) : 1 090 € au lieu de 2 190 €

› Echo Dot 3 + Philips Hue White Pack de 2 ampoules LED connectées : 36,99 € au lieu de 89,94 €

› Barre de son Yamaha YAS-109 : 229 € au lieu de 399 €

› Disque du WD 2TB (New) : 78,99 € au lieu de 98,99 €

› Disque dur WD – My Book – 8 To : 149,99 € au lieu de 205,99 €

› Disque dur WD – My Book Duo – 8 To : 245,99 € au lieu de 329,99 €

› PC MSI – GF75 9SC-258FR Thin – 17,3” Full HD – Noir : 799,99 € au lieu de 949,99 €

› PC ACER – Swift 3 SF314-57G-7448 – Gris : 999,99 € au lieu de 1 099,99 €

› PC ASUS – ZenBook 14 – UX434FA-A9103T – Bleu roi : 799,99 € au lieu de 999,99 €

› NOBLECHAIRS – HERO -Noir/Blanc – Limited Edition 2019 : 299 € au lieu de 399,99 €

› Écran PC MSI – 31.5″ LED – Optix AG32CV : 249,99 € au lieu de 319,99 €

› XIAOMI – Mi Electric Scooter M365 – Noir : 324,99 € au lieu de 399 €

› URBANGLIDE – RIDE 81XL – Trottinette électrique Pliable : 199,99 € au lieu de 399,99 €

› SAMSUNG – Gear Sport – Noir : 125 € au lieu de 279 €

› Macbook Air 13,3″ – Intel Core i5 – RAM 8Go – 128Go SSD : 849,99 € au lieu de 1 099 €

› Casque audio BEATS SOLO 3 : 159 € au lieu de 299,99 €

› AirPods avec boîtier de charge sans fil (Dernier Modèle) : 171,97 € au lieu de 229 €

› AirPods Pro avec boîtier de charge sans fil : 251,95 € au lieu de 279 € avec le coupon de 27,05 € à cocher en dessous du prix sur Amazon

› Smart TV OLED LG 55C9 – Ecran 139 cm 4K UHD : 1 499 € au lieu de 1 999 €

› Koogeek – Multiprise Connectée WiFi (4 prises) avec 4 ports USB : 26,99 € au lieu de 99,99 €

› Koogeek – Multiprise Connectée WiFi (3 prises) avec 3 ports USB : 39,99 € au lieu de 59,99 €

› Koogeek – Pack de 2 Prises Connectées Wifi : 19,79 € au lieu de 39,99 €

› Koogeek – Pack de 2 Capteurs de Porte/Fenêtre : 39,99 € au lieu de 49,99 €

› Koogeek – Pack de 3 Capteurs de Porte/Fenêtre : 55,99 € au lieu de 69,99 €

› Xiaomi Mi 9T 4G Phablet 6.39″ Global Version – Bleu : 253,02 € au lieu de 368,32 €

› Xiaomi Redmi Note8 Pro Global Version – 6 + 64 Go Vert forêt EU – Vert émeraude 6 + 64 Go : 198,38 € au lieu de 250,77 €

› Xiaomi Redmi AirDots Wireless Bluetooth Headset – Noir : 15,37 € au lieu de 31,59 €

› Montre AMAZFIT Bip Lite Smart Watch : 50,05 € au lieu de 71,07 €

› Xiaomi Wear 3100 Smart Bluetooth Watch : 236,60 € au lieu de 325,70 €

› Trottinette Ninebot MAX G30 – 350W Motor – 65km : 536,90 € au lieu de 1 365 €

› Apple Watch 38MM Alu Gris/Noir Series 3 : 199 € au lieu de 229 €

› Montre connectée Samsung Galaxy Watch Gris Acier 46mm : 249 € au lieu de 329 €

› Montre connectée Samsung Galaxy Watch 4G Gris Acier 46mm : 299 € au lieu de 399 €

› Caméra de sécurité Netatmo Welcome : 149,99 € au lieu de 199,99 €

› Disque SSD interne Samsung SSD 1To 860 EVO MZ-76E1T0B/EU : 114 € au lieu de 229,99 €

› PC Hybride HP Envy x360 15-ds0004nf : 699 € au lieu de 999 €

› Ordinateur HP 24-f1018nf : 699 € au lieu de 900,70 €

› Ecran PC Gamer Skillkorp SKP_E20-32 : 209,99 € au lieu de 299 €

› PC Hybride Microsoft Surface Pro 6 i5 8 256 Noir : 799 € au lieu de 1 368,94 €

› Souris gamer Logitech G502 Hero High Performance : 49,99 € au lieu de 89,99 €

› Console Sony PS4 Pro 1 To Noire : 299,99 € au lieu de 399,99 €

› Pack Console Sony PS4 Pro 1 To Noir + Call of Duty Modern Warfare : 339,99 € au lieu de 439,99 €

› Enceinte sans fil MARSHALL STOCKWELL II GRIS : 159,99 € au lieu de 249,99 €

› Micro Razer Seiren X : 79,99 € au lieu de 109,99 €

› HP PC Portable Gamer Pavilion 15-bc403nf – 15,6″FHD – Intel i5-8250U- RAM 8Go – Stockage 1To + 128Go SSD – GTX1050 : 549,99 € au lieu de 849 € avec le code HP100€

› Pack PS4 Slim 500 Go Noire + Voucher Fortnite : 189,99 € au lieu de 299,99 €

› Pack PlayStation VR + caméra + VR Worlds : 199,99 € au lieu de 299,99 €

› PlayStation VR Méga Pack : Caméra + VR Worlds (Digital) + Skyrim + Doom + WipEout + Astro Bot (Digital) : 219,99 € au lieu de 349,99 €

› Casque de réalité virtuelle Oculus Quest 64Gb : 399,99 € au lieu de 449,36 €

› Casque de réalité virtuelle Oculus Go 32gb : 149,99 € au lieu de 219,19 €

› Microsoft Surface Pro 7 – écran 12.3″ – Intel Core i5, 8 Go RAM, 128 Go de SSD : 799 € au lieu de 1069 €

› Microsoft Surface Pro 7 – écran 12.3″ – i5, 8 Go RAM, 256 Go SSD + Clavier Microsoft Type Cover Noir + Office 365 Famille (PC ou Mac) : 999,99 € au lieu de 1 617,99 €

› Caméra de Surveillance Intérieure Intelligente Netatmo – WIFI, Détection Des Mouvements, Vision Nocturne : 129,99 € au lieu de 199 €

› Caméra de Surveillance Extérieure Intelligente Netatmo : 209,99 € au lieu de 299,99 €

› Disque SSD SanDisk Ultra 3D 2To : 205,99 € au lieu de 269,99 €

› MégaPack PSVR + Caméra + 6 Jeux : VR Worlds + Skyrim + Everybody’s Golf + Resident Evil 7 + Astro Bot (Vouchers) + Concrete Genie : 229,99 € au lieu de 359,99 €

› Pack PlayStation : God of War PlayStation Hits + Manette PS4 DualShock 4 Rose Gold : 49,99 € au lieu de 79,99 €

› Manette DualShock V2 pour PS4 – rouge : 39,90 € au lieu de 59,99 €

› Volant & pédales Logitech G920 pour Xbox/PC – Noir : 139,99 € au lieu de 399,99 €

› HUAWEI – MATE 20 Noir + Casque + Enceinte nomade CM51 + carte nano SD 2 en 1 : 399 € au lieu de 799 €

› ONEPLUS – 7 – 8 / 256 Go – Mirror Gray : 389,96 € au lieu de 689,99

› iPhone 11 (plusieurs coloris et stockages) : dès 650 € au lieu de 809 € + minimum 65 € remboursés en superpoints

› iPhone XR 64 Go Double SIM : 494,80 € + 49,48 € remboursés en bon d’achats

› iPhone X 64 Go Gris sidéral : 437,15 € + 43,72 € remboursés en bon d’achats

› Apple Watch Series 5 : dès 382,99 € au lieu de 449 € + minimum 38,30 € remboursés en superpoints

› Apple Watch Series 4 – 40mm : 329 € au lieu de 429 €

› AirPods Pro avec boîtier de charge sans fil : 269,99 € au lieu de 279 € + 27 € remboursés en surperpoints

› AirPods 2 avec boîtier de charge : 138,30 € au lieu de 179 € + 6,92 € remboursés en superpoints

› AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil : 167,79 € au lieu de 229 € + 13,42 € remboursés en superpoints

› Beats Powerbeats Pro – Véritables écouteurs sans fil avec micro : 197,99 € au lieu de 259 € + 19,80 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Or : 660 € + 66 € remboursés en bon d’achats

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Or : 670 € + 67 € remboursés en bon d’achats

› Amazon Fire TV Stick + Télécommande Vocale Alexa : 24,99 € au lieu de 39,99 €

› iPad Pro 11″ 2018 Wi-Fi 64 Go Gris : 685,99 € au lieu de 899 € + 68,60 € remboursés en superpoints

› iPad Pro 11″ Wi‑Fi + Cellular 2018 – 64 Go – Gris sidéral : 872,90 € au lieu de 1069 €

› Caméra de sécurité Blink XT2 + Enceinte Echo dot 3 offerte : 89,99 € au lieu de 169 €

› Caméra de surveillance extérieure jour & nuit Bosch : 198,99 € au lieu de 349,96 €

› Casque Bluetooth Bose QC35 V2 – Argent : 265 € au lieu de 379,95 €

› Enceinte Bluetooth sans-fil Ultimate Ears Megaboom : 131,11 € au lieu de 299 €

› Enceinte Connectée Echo Dot 3 (3ème génération) avec Horloge – Tissu sable : 34,99 € au lieu de 69,99 €

› Logitech Z623 – Système audio 2.1 – Son certifié THX, 200 W RMS : 69,99 € au lieu de 199 €

› Enceinte Bluetooth portable Ultimate Ears Wonderboom : 39 € au lieu de 99,99 €

› Pack Console Xbox One S + Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe + FH 4 + RDR 2 + GTA V Premium + Gears 5 + 2ème Manette + 3 mois Gold Live : 299,99 € (précommande)

› XBOX One S All Digital Refresh + 3 jeux dématérialisés : Fortnite, Sea of Thieves et Minecraft : 129,99 € au lieu de 229,99 €

› Manette Nintendo Switch Under Control Bluetooth Noir : 25,50 € au lieu de 32,90 €

› Station de recharge Belkin Boost UP pour Apple Watch et iPhone : 96,99 € au lieu de 139,99 €

› PlayStation Plus – abonnement de 12 mois : 44,99 € au lieu de 59 €

› Disque dur portable Maxtor M3 4 To : 99,99 € au lieu de 139,99 €

› Disque dur externe Western Digital My Book Duo – 2 baies – 24 To : 569,99 € au lieu de 712,99 €

› Disque dur externe portable WD My Passport USB 3.0 – 4To (Noir) : 114,09 € au lieu de 120,99 €

› Clé USB 3.1 SanDisk Extreme Pro 128 Go : 43,23 € au lieu de 83,99 €

› Écran Incurvé Gamer 27″ MSI Optix MAG271CR – FHD + Clavier Corsair K55 + Souris Harpoon : 302,55 € au lieu de 429,99 €

› TV LED Hisense 58A6100 : 349 € au lieu de 499 €

› LED TV 65″ – Philips The One 65PUS7354 4K UHD, LED, Smart TV, Ambilight 3 côtés + 1 mois offert à canal+ : 999 € au lieu de 1299 €

› TV LED Philips The One 70PUS7304 : 899 € au lieu de 1299 €

› Smart TV LED Samsung UE49RU7372 4K UHD 123 cm (49″) – Ecran Incurvé : 449,99 € au lieu de 675,56 €

› PC Portable 14″ Asus VivoBook M409DA-EK009T + Norton 360 Deluxe offert : 499,99 € au lieu de 629 €

› PC Portable 13.3″ Dell XPS 13-9380 Ultrathin : 999 € au lieu de 1399 €

› Asus VivoBook S S412DA-EK005T PC Portable 14″ FHD (AMD Quad Core R5-3500U, RAM 8Go, 256Go SSD, Windows 10) Clavier AZERTY Français : 519 € au lieu de 699 €

› PC Portable HP Pavillon Gaming – écran 17.3″ Full HD, i5-9300h, 8 Go RAM, 512 Go SSD, GTX 1650, Windows 10 : 799,99 € au lieu de 1199,99 €

› MacBook Pro 13″ avec Touch Bar, i5 quadricœur, 128 Go SSD, 8 Go RAM (Argent) : à 1299,99 € au lieu de 1499,99 €

› Crucial CT2K16G4SFD8266 32Go Kit (16Go x2) (DDR4, 2666 MT/s, PC4-21300, Dual Rank x8, SODIMM, 260-Pin) Mémoire : 94,99 € au lieu de 143,99 €

› Souris Gamer Razer Naga Trinity : 59,99 € au lieu de 109,99 €

› Écran PC 31.5″ BenQ EW3270U 4K (4ms) : 309,99 € au lieu de 459 €

› DYSON Aspirateur balai V8 MOTORHEAD + KIT de 4 accessoires offert : 346,99 € au lieu de 448,90 €

› Trottinette électrique 8″ GO RIDE 80PRO Night Edition – 350 W : 199 € au lieu de 349 €

› Barre de son Samsung HW-Q80R 5.1.2 (370W) : 499 € au lieu de 999 € (200€ remboursés inclus)

› Pack GoPro Hero + LCD + Drone R’Bird Black Master DM240 Noir : 99,99 € au lieu de 229 €

› NIKON – PACK D5600 + 18-55 VR : 420,99 € au lieu de 547,99 €

› Amazon Echo Show 5″ avec Alexa : 49,99 € au lieu de 89,99 €

› SSD Extreme Sandisk Externe 2.5″ USB-C – 1 To : 135,99 € au lieu de 188,99 €

› Xiaomi Mi 9T Pro 64 GO – 6 Go RAM : 319,99 €

› Bracelet Fitbit Charge 3 : 92,91 € au lieu de 149,95 €

› TV LED Philips 65″ 65PUS6704/12 : 699 € au lieu de 942,56 €

› PS4 Slim 1To Black + Crash Team Racing + Spyro Reignited Trilogy + Ratchet & Clank PlayStation Hits : 344,99 € au lieu de 359,99 €

› iPhone Xs – 64 Go – Gris sidéral : 749,99 € au lieu de 1 099,99 €

› Serveur NAS – Processeur Intel Celeron J3355 Dual Core -2Go – 1 x Gigabit Ethernet – RJ45 Femelle : 299,99 € au lieu de 369 €

› Aspirateur Balai Xiaomi Dreame V9 400W – Sans Fil (Blanc) : 185,89 € au lieu de 259,99 €

› Tablette Fire HD 8 – 16 Go (Noir) : 69,99€ au lieu de 99,99€

› Philips QP2520/30 OneBlade avec lame de rechange + 3 sabots barbe : 19,99 € au lieu de 44,99 €