Un petit nombre d’Apple Store aux États-Unis et au Canada a lancé un programme pilote permettant aux clients d’acheter AppleCare+ même après la limite classique de 60 jours à compter de la date d’achat.

Le programme pilote a débuté cette semaine et permet d’activer une garantie AppleCare+ supplémentaire même si les 60 jours normaux à compter de l’achat sont écoulés. Cela a toujours été une limite fixée par Apple pour les personnes intéressées par cette garantie.

Le programme pilote permet aux utilisateurs d’ajouter AppleCare+ à un appareil même entre le 61e jour et un an après l’achat de l’appareil. À cette fin, le client doit prendre rendez-vous au Genius Bar, afin qu’un technicien puisse faire des diagnostics sur l’appareil et effectuera une inspection visuelle pour confirmer l’adéquation du programme pilote.

Le programme est mis en œuvre dans environ 50 Apple Store aux États-Unis, ainsi que dans les 29 stores au Canada. Il n’est pas clair si le programme sera étendu à d’autres pays ou s’il sera interrompu au cours des prochains mois.