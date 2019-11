Les premières versions d’iOS 13 étaient pleines de bugs, si nombreux qu’Apple a été obligée de sortir une série de mises à jour mineures. Toujours à la lumière de ce qui s’est passé récemment, Apple modifie la manière dont ses systèmes d’exploitation internes sont développés. La firme souhaite en effet éviter que cela ne se reproduise à l’avenir avec iOS 14 et les prochaines versions de tvOS, watchOS et macOS.

Comme indiqué par Bloomberg, dès iOS 14, Apple changera son approche en testant les versions internes avant la sortie de la version finale. Bloomberg explique que jusqu’à présent, les ingénieurs d’Apple « incorporaient » des fonctionnalités dans les versions quotidiennes des versions iOS avant leur test complet. Cela signifie que l’utilisation de périphériques de test sur ces versions internes était devenue un cauchemar. Le système devait gérer autant de branches différentes de composants à différents niveaux de stabilité.

Le rapport explique que cela a rendu presque impossible pour Apple de comprendre l’état actuel de ses logiciels en ce qui concerne la fiabilité.

Avec iOS 14, il est prévu que toutes les fonctionnalités en cours de traitement pour les différentes versions du système d’exploitation soient désactivées par défaut. Elles devront être activées à l’aide d’un menu de configuration spécial. Cela devrait permettre à la direction d’Apple de surveiller la progression des nouvelles versions d’iOS et de rendre le logiciel plus flexible. De plus, les fonctionnalités qui ne sont pas prêtes pour la version finale peuvent être supprimées plus facilement. La nouvelle approche s’appliquera également au développement d’iPadOS, watchOS, macOS et tvOS. Entre autres choses, iOS 14 devrait être une version riche en fonctionnalités sans bugs sérieux, bien sûr.

Selon Bloomberg, les ingénieurs d’Apple ont immédiatement réalisé que iOS 13 n’était pas à la hauteur de la conférence de présentation. Le rapport indique également que les ingénieurs ont en réalité renoncé à perfectionner iOS 13.0 pour concentrer leurs efforts sur iOS 13.1.

En août, réalisant qu’iOS 13.0 n’atteindrait pas les normes de qualité attendues, Apple a décidé d’abandonner ce travail et de se concentrer directement sur iOS 13.1. Initialement, cette version devait sortir ultérieurement. Cela signifie qu’Apple a considéré en interne iOS 13.1 comme la « version publique réelle » avec un niveau de qualité plus proche d’iOS 12.