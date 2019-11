For All Mankind est l’une des séries les plus intéressantes actuellement sur le service de streaming vidéo d’Apple, Apple TV+. La série raconte une histoire alternative sur l’exploration de l’espace, avec une distribution exceptionnelle et un scénario solide.

La chaîne officielle Apple TV+ YouTube a partagé une nouvelle vidéo sur la série intitulée « Creating the World Featurette ». Comme on peut s’y attendre d’un tel nom, cette featurette de quatre minutes nous montre le contexte de la création de la série, y compris le décor.

De la surface lunaire à la reconstitution précise du contrôle de mission d’origine, le niveau d’authenticité et d’attention portée aux détails qui ont conduit à la vie de For All Mankind est surprenant. Écoutez les producteurs exécutifs et les membres de la troupe concernant l’incroyable soin et la dextérité qui ont contribué à la construction des décors, à la recherche d’accessoires réels et plus encore.

Si vous êtes fan de la série, cette featurette mérite d’être vue :