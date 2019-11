L’analyste de Ming-Chi Kuo, toujours fiable, a publié une nouvelle note consacrée à l’iPhone 5G attendu pour 2020.

Kuo prédit que les nouveaux modèles d’iPhone 5G représenteront entre 15% et 20% des ventes d’iPhone au cours du second semestre 2020. La technologie 5G devrait être intégrée dans les trois modèles proposés à l’automne prochain, grâce aux puces de modem fournies par Qualcomm. Les appareils prendront en charge les bandes mmWave et inférieure à 6 GHz afin de mieux s’intégrer aux réseaux cellulaires 5G dans le monde entier. De plus, ces futurs iPhone utiliseront trois antennes LCP, par rapport à l’unité unique utilisée par les modèles actuels.

L’antenne LCP a été utilisée pour la première fois par Apple en 2017 avec l’iPhone X. Le polymère à cristaux liquides, ou LCP, est un matériau idéal pour la technologie d’antenne. Il fonctionne constamment à différentes températures et présente des pertes très basses, ce qui les rend parfaits pour la 5G.