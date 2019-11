Bien qu’Apple TV+ s’appuie principalement sur des séries, le catalogue de contenu original inclut également l’arrivée de plusieurs films dont The Banker. Mais il semble y avoir des problèmes qui pourrait mettre son lancement en péril.

The Banker est un film mettant en vedette Samuel L. Jackson et Anthony Mackie, qui raconte la véritable histoire de Bernard Garrett (Anthony Mackie) et Joe Morris (Samuel L. Jackson), deux entrepreneurs afro-américains qui tentent de lutter contre les préjugés raciaux au cours des années 60.

Le film devait être présenté ce soir en avant-première au festival AFI, mais la première a été annulée. Initialement, le film devait sortir dans les salles le 6 décembre, puis arriver sur Apple TV+ au début de 2020. Toutefois, en raison de problèmes, Apple aurait décidé de suspendre le lancement, du moins pour le moment.

Voici ce que Deadline rapporte :

« Des sources internes nous ont dit que les plans de lancement étaient en suspens, tandis qu’Apple s’interrogeait et enquêtait sur des accusations récemment découvertes et potentiellement dommageables émanant d’un membre de la famille du défunt père Bernard Garrett, l’homme interprété par Anthony Mackie dans cette histoire vraie de 1963. »

Apple a également publié une déclaration à ce sujet :

« Nous avons acheté The Banker plus tôt cette année parce que nous avons été émus par l’histoire amusante et éducative du film sur le changement social et la littératie financière. La semaine dernière, certaines préoccupations concernant le film ont été portées à notre attention. En collaboration avec les administrateurs, nous avons besoin de temps pour examiner ces questions et déterminer quoi faire des prochaines étapes. À la lumière de cela, nous ne présenterons plus The Banker au AFI Fest. »

En pratique, il semble que de nouveaux documents financiers jetteraient un mauvais éclairage sur Bernard Garrett Sr. par rapport au portrait réalisé dans le film et connu à ce jour.

Pour le moment, nous ne savons pas ce qu’il adviendra de The Banker, mais la nouvelle est très inquiétante. En effet, il s’agissait d’un des rares films disponibles peu après le lancement d’Apple TV+.