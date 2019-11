Apple a lancé aujourd’hui le nouveau Smart Battery Case pour iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

Ces nouvelles coques batterie présentent un style similaire à celles disponibles pour les iPhone XR, XS et XS Max. La différence se fait grâce une découpe de forme carrée pour s’adapter aux nouveaux modules photo.

Les étuis sont en silicone avec une doublure en microfibre douce pour protéger l’iPhone et un design à charnière pour faciliter l’activation et le retrait de l’étui. Apple propose des étuis aux couleurs sable rose, noir et blanc crème, tandis que la version pour iPhone 11 est uniquement disponible en blanc ou en noir.

La nouveauté de cette année est le bouton d’appareil photo dédié sur l’étui, conçu pour démarrer l’application Appareil photo, que l’iPhone soit verrouillé ou non. Une pression sur le bouton prend une photo et une pression plus longue capture la vidéo QuickTake.

Comme pour les étuis de l’année dernière, le nouveau Smart Battery Case est compatible avec les chargeurs Qi. Ainsi, la coque et l’iPhone peuvent être chargés simultanément. Selon Apple, les étuis sont conçus pour garantir une autonomie de la batterie jusqu’à 50% plus longue pour chaque iPhone lorsqu’il est complètement chargé.

Les Smart Battery Case sont maintenant disponibles à l’achat au prix de 149 € sur l’Apple Store en ligne. La livraison est prévue pour le lundi 25 novembre.

Apple commercialise également le Slide PopGrip de PopSockets pour iPhone 11 Pro / Pro Max. Il s’agit d’une poignée élastique qui se place le long de la coque en silicone.

« Le Slide PopGrip de PopSockets est un produit ingénieux qui se glisse en toute sécurité le long de la coque en silicone de votre iPhone pour offrir à la fois une poignée PopTop facile à prendre en main et un support pratique. Aucun adhésif n’est nécessaire, fixez simplement le slide en place et faites-le glisser dans la position souhaitée. »

Le Slide PopGrip est proposé en rouge, rose, marine, blanc et noir, au prix de 17,97 €.