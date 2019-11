Spark, la populaire application de messagerie Readdle, a récemment obtenu une nouvelle mise à jour qui introduit une refonte complète sur iOS et Android. L’application présente désormais un design plus propre et de nouvelles fonctions.

Du point de vue de la conception, Spark utilise désormais de simples en-têtes pour séparer les sections intelligentes (newsletters, notifications et les mails personnels). Il y a maintenant beaucoup d’espace blanc, mais la société a également profité de cette mise à jour pour prendre en charge le mode sombre. Lorsque vous touchez un fil, vous remarquerez peut-être que cette vue a également été mise à jour.

Au niveau des nouvelles fonctions, l’application tente de renseigner automatiquement la boîte de réception avec des photos de profil. Tout comme Vignette, elle extrait des images des services Web les plus populaires. Par exemple, si quelqu’un qui vous envoie un e-mail depuis un compte Twitter avec la même adresse e-mail, Spark peut ajouter l’image de profil Twitter dans votre boîte de réception.

Pour la gestion de la boîte mails, l’app vous permet de choisir les boutons affichés au bas d’un fil de mails. Par exemple, si vous utilisez beaucoup de dossiers, vous pouvez insérer un bouton de dossier ou le remplacer par un autre bouton de votre choix.

Spark est maintenant encore plus optimisé pour une utilisation avec iPadOS 13. Vous pouvez maintenant ouvrir plusieurs instances de Spark, travailler sur un document avec un fil de discussion en utilisant la vue fractionnée et ouvrir une seconde fenêtre Spark pour vérifier votre boîte mails placée dans une zone de travail séparée. Spark sur iPadOS prend également en charge les claviers externes et les nouveaux gestes d’iPadOS.

Spark est disponible gratuitement sur l’App Store.