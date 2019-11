Dans un nouveau communiqué de presse, Apple a annoncé une nouvelle collaboration avec l’organisation à but non lucratif 100cameras afin d’offrir aux étudiants de Chicago le nouvel iPhone 11. Grâce à ce partenariat, les étudiants apprennent à s’exprimer par le biais de iPhone.

Des iPhone 11 ont été distribués aux étudiants de la préparation au DRW College Prep dans le cadre d’un cours sur l’utilisation de photos pour raconter comment « grandir à Chicago, à un moment où son histoire est effacée des aspects tels que la violence armée et gentrification ». Dans le cadre de ce programme, 100cameras vendra des copies des photos des élèves et les recettes seront reversées aux organisations communautaires locales partenaires de l’initiative.

Voici comment Apple décrit la nouvelle :

« Cet automne, 100cameras, une organisation à but non lucratif qui enseigne aux adolescents les outils de photographie et le pouvoir de l’expression de soi grâce à la narration visuelle, s’est associée à Apple pour équiper les étudiants de DRW du nouvel iPhone 11 avec ses fonctionnalités avancées, conçu pour être utilisé par les conteurs.

Après chaque programme, des tirages de photos d’étudiants sont vendus via 100cameras et 100% des revenus reviendront à des organisations partenaires locales. »

Kaiann Drance, vice-président du marketing mondial d’Apple, a déclaré que ce partenariat mettait en valeur la créativité des étudiants grâce aux dernières fonctionnalités de l’appareil photo de l’iPhone 11 :

« C’était formidable de collaborer avec 100cameras et les étudiants talentueux et créatifs du DRW. La caméra de l’iPhone 11, avec toutes ses fonctionnalités intuitives, est un outil narratif très puissant. Voir les photos que les élèves ont prises sur la façon dont ils voient le monde qui les entoure était vraiment inspirant. »

Dans le cadre de ce programme, les étudiants de DRW College Prep ont assisté à huit leçons et ont réalisé une série d’exercices et de marches photos.

Retrouvez d’autres images sur ce lien.