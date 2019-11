Apple va maintenant travailler avec les entreprises pour jouer de la musique dans les magasins de détail. En partenariat avec PlayNetwork, les entreprises peuvent s’inscrire aux plans Apple Music for Business et obtenir de la musique sous licence à diffsuer dans leurs magasins.

Apple fournira des listes de lecture et même des recommandations personnalisées associées à la marque individuelle du magasin. Les entreprises peuvent vérifier la musique en utilisant une application spéciale disponible pour iPhone ou iPad. Le Wall Street Journal révèle que le programme est en phase de test depuis quelque temps et qu’il se développe actuellement dans plusieurs magasins. Par exemple, les grands magasins Harrods ont commencé à utiliser Apple Music for Business il y a quelques semaines.

Mais pourquoi Apple Music for Business ? Les conditions de licence pour les consommateurs de services de diffusion en continu traditionnels, tels que Apple Music ou Spotify, n’incluent pas de dispositions relatives à la diffusion de musique dans des lieux commerciaux. Les entreprises doivent passer des accords avec des fournisseurs spéciaux pour pouvoir jouer de la musique en toute légalité dans les magasins.

L’accord comprend la création de listes de lecture personnalisées pour s’adapter au style de chaque magasin. Harrods, dans le cadre de la transaction, affichera des panneaux publicitaires en magasin faisant la promotion du service Apple Music auprès des clients. Harrods recevra également une commission d’affiliation.