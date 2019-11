La très attendue série Servant arrivera sur Apple TV+ le 28 novembre. Les trois premiers épisodes seront disponibles au lancement. C’est le même nombre d’épisodes qui ont été rendus disponibles pour d’autres contenus tels que See et The Morning Show.

Après les trois premiers épisodes, Apple publiera un nouvel épisode chaque vendredi, confirmant les choix effectués avec la plupart des autres séries disponibles sur la plate-forme. Parmi les plus importants, seul Dickinson a été entièrement publié le jour de son lancement.

Le choix de sortir tous les nouveaux épisodes des différentes séries le vendredi reste assez curieux. N’aurait-il pas été préférable de choisir des jours différents pour chaque série ?

Pour le moment, nous ne savons rien d’autre sur cette série Servant produite par M. Night Shyamalan, si ce n’est qu’elle suit l’histoire d’un couple de Philadelphie après une tragédie familiale qui a provoqué une fracture dans leur mariage, ouvrant les portes à une mystérieuse force dans leur maison qui les sépare.

En attendant de se plonger dans cette nouvelle série, voici la bande-annonce officielle :