Plus tôt cette semaine, les experts d’iFixit ont partagé le démontage complet du nouveau MacBook Pro 16 pouces. Ils ont examiner de plus près son clavier en ciseaux, sa nouvelle architecture thermique et d’autres changements de conception. Apparemment, il y a un autre changement majeur.

Dans un document interne publié par des fournisseurs de services agréés Apple, la société indique que le MacBook Pro 16 pouces intègre un nouveau « capteur d’angle de couverture » censé contrôler l’ouverture et la fermeture du portable et l’emplacement précis du couverture.

iFixit a découvert que ce petit capteur faisait face à la charnière gauche du portable. Il y a aussi un aimant incorporé dans la charnière même, avec une flèche indiquant la polarité.

Alors que les MacBook Pro de la génération précédente possèdent un capteur à effet Hall qui détermine le moment où le couvercle est fermé pour entrer ou quitter le mode Veille, le capteur d’angle du couvercle du MacBook Pro 16 pouces semble être plus sophistiqué.

Le document d’assistance Apple n’indique pas pourquoi le capteur a été repensé. iFixit pense qu’il pourrait fournir à Apple un moyen intelligent de savoir à quelle fréquence le couvercle a été ouvert, fermé ou ajusté. Il peut aussi indiqué si les câbles flexibles doivent être réparés.

Le capteur d’angle pourrait aussi être associé à une fonction macOS non encore publiée, mais il ne s’agit que d’une hypothèse.