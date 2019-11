The Morning Show, l’une des séries lancées avec Apple TV+, a été largement critiquée à son lancement, malgré la distribution de stars. Selon les producteurs, la plupart des critiques négatives provenaient de personnes « voulant qu’Apple échoue ». C’est ce qu’ils ont déclaré lors de la conférence de presse Recode Code Media.

Selon le site d’agrégation Metacritic, The Morning Show a un Metascore composé de critiques de 59 sur 100. En revanche, la série obtient un note de 7,4 sur 10 sur le store. C’est une différence notable entre les critiques et les critiques du grand public.

Les producteurs de The Morning Show, Mimi Leder et Kerry Ehren, ont rencontré Dylan Byers de NBC à cette conférence. Ils ont discuté de la tâche qu’est de créer du contenu pour Apple TV+ et plus encore. Leder a expliqué que lorsque ces premières critiques ont été publiées, elle a en quelque sorte pensé « qu’elles étaient cinglées » et qu’elles venaient de « haineux Apple ».

« Quand ces critiques ont été publiées, je ne savais pas quelle émission ils regardaient. Et je pensais simplement qu’ils étaient cinglés », a déclaré Leder. « Je pensais qu’il y avait beaucoup de haineux Apple et qui voulait qu’Apple échoue ».

Au sujet de la création de contenu pour Apple TV+, Kerry Ehren a expliqué qu’il y avait une certaine pression exercée par la direction :

« Il y a certains moments faiblesses où je me suis dit : » Comment ai-je été responsable de cela ? », A déclaré Ehren. « C’est un peu intimidant. J’essaie de ne pas trop y penser ».

En outre, les premiers rapports suggéraient qu’Apple disposait d’un budget de 300 millions de dollars pour The Morning Show. Leder l’a contesté dans une interview le mois dernier. Dans cette nouvelle interview, Ehren a déclaré ne pas s’inquiéter de « l’aspect commercial » d’Apple TV+ :

« Nous sommes concentrés sur l’histoire que nous racontons et les personnages. Nous sommes à l’intérieur. Ainsi, lorsque vous voyez des critiques portant sur l’ensemble des aspects commerciaux, telles que « Que fait Apple? » et « Ils ont dépensé autant d’argent dessus », c’est un peu à part. »