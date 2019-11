Alors que Face ID remplit parfaitement son rôle sur l’iPhone et l’iPad Pro, Apple aurait en tête de porter la fonction sur l’Apple Watch.

Un nouveau brevet Apple nous montre l’avenir possible de l’Apple Watch. Cupertino songe à intégrer un ou plusieurs modules photo capables de prendre des photos. Leur objectif se limiterait à la reconnaissance faciale.

Le brevet décrit également des bracelets intelligents pouvant être utilisés pour analyser les performances sportives lors d’activités telles que le football, le baseball et le golf. Tirant parti d’une série de capteurs intégrés, ces sangles pourraient être utilisées dans le sport, même à des niveaux élevés. Par exemple, au baseball ou au golf, l’Apple Watch peut être utilisé pour analyser l’adhérence et le swing lors d’un coup : « L’appareil peut déterminer l’orientation axiale du poignet de l’utilisateur et effectuer différentes mesures de la tenue du poignet sur la manière dont un instrument est saisi et comment le coup est porté par exemple. » Là encore, des capteurs de mouvement seraient également utilisés pour effectuer des mesures particulières dans d’autres sports.

Nous parlons également des caméras incluses dans la future Apple Watch, en particulier dans le cadran de la montre. La caméra serait non seulement en mesure d’acquérir des codes QR, mais aussi des images d’utilisateur. Le brevet fait référence à des fonctions telles que les appels vidéo et la reconnaissance faciale via Face ID. Une partie du brevet décrit également un système à deux caméras permettant de gérer la distance focale.

Reste à voir si ces brevets perdront vie dans une future Apple Watch…