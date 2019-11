Elago lance un étui spécial pour AirPods 1 et 2, qui ressemble à l’ancien iPod. La société est réputée pour avoir sorti plusieurs accessoires rétro dédiés aux produits Apple.

L’étui AW6 transforme vos AirPods en iPod, à la fois en blanc et gris ou en version U2 noir et rouge. Évidemment, les touches n’offrent aucune fonctionnalité, car c’est seulement un étui qui protège l’étui des AirPods contre les chocs et les chutes.

L’étui est compatible avec les boîtiers des AirPods de première et deuxième générations, mais pas avec celui des AirPods Pro. Grâce à la découpe à l’avant, vous pouvez facilement voir l’état de charge de l’appareil pendant son utilisation. De plus, il est possible de charger sans fil vos AirPods sans avoir à retirer le AW6. Le boîtier est en silicone antidérapant et offre une bonne protection.

› Étui Elago AW6 pour AirPods – blanc et gris : 11,99 €

› Étui Elago AW6 pour AirPods – noir et rouge : 11,99 €