Le régulateur antitrust de l’Union européenne, Margrethe Vestager, a ouvert des enquêtes sur les accords fiscaux conclus entre Apple et l’Irlande. Cela lui a valu une amende de 13 milliards d’euros que l’entreprise a déjà payé dans l’attente de la sentence. Dans une nouvelle interview, Vestager a évoqué cette question et d’autres problèmes antitrust concernant les entreprises de technologie.

Dans une interview avec le New York Times, Vestager a déclaré qu’elle ne savait pas quand la sentence d’appel aurait lieu, confirmant qu’Apple se sentait très confiante dans sa victoire. De manière générale, le commissaire s’efforce actuellement de faire payer plus de taxes aux multinationales en Europe et d’éviter de futurs comportements antitrust.

Jusqu’à présent, la décision fiscale irlandaise ne traitait que de la question du taux d’imposition payé par Apple en Irlande. Seulement, Vestager se demande s’il est également légitime de canaliser les bénéfices de chaque pays européen. Même en l’absence de l’accord extrêmement favorable offert à Apple, l’Irlande a toujours des taux d’imposition des sociétés extrêmement bas. Et Vestager pense que cela donne à Apple un avantage injuste sur les entreprises locales qui paient des impôts plus élevés dans les pays où elles sont basées.

Vestager souhaite également enquêter sur un comportement déloyal présumé, commis non seulement par Apple, mais également par Amazon, Google et toutes les entreprises de technologie qui gèrent des boutiques d’applications et des boutiques en ligne : « Certaines de ces plates-formes ont le rôle de joueurs et arbitres, et comment cela peut-il être juste ? Vous n’accepteriez jamais un match de football dans lequel la seule équipe adverse était l’arbitre. »

Dans l’exemple du streaming musical, la société Tim Cook vend des abonnements Apple Music, mais impose en même temps les règles pour les abonnements in-app comme pour Spotify. Sans surprise, Spotify vient de dénoncer Apple pour ces raisons : « Les forces du marché sont plus que bienvenues, mais nous ne les laissons pas avoir le dernier mot. »