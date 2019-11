Amazon a activé un nouveau niveau gratuit pour sa plate-forme Amazon Music sur iOS, actuellement disponible uniquement dans certains pays.

Amazon a annoncé ce nouveau type d’abonnement gratuit pour Amazon Music pris en charge par des publicités sur iPhone et iPad. Auparavant, ce mode n’était disponible que via les périphériques Amazon Echo.

Pour activer l’abonnement gratuit, il est nécessaire de disposer d’un appareil Echo ou d’un abonnement Amazon Prime. Une fois activé, vous aurez accès à une sélection des meilleures listes de lecture et stations sur Amazon Music, mais l’ensemble du catalogue ne sera pas disponible.

Pour le moment, cet abonnement sur iOS n’est disponible qu’aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne, mais il devrait bientôt arriver également en France. En attendant, vous pouvez activer l’offre Music Unlimited à 0,99 € pour quatre mois.

Avec cette annonce, Amazon propose désormais trois niveaux différents de musique en streaming. Outre le nouveau niveau pris en charge par la publicité, si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous avez déjà accès à un catalogue de plus de 2 millions de chansons, ainsi qu’à diverses listes de lecture et stations sans publicité. Enfin, vous pouvez vous inscrire à Amazon Music Unlimited, qui est le concurrent direct d’Apple Music. Cet abonnement vous donne accès à plus de 50 millions de chansons pour 9,99 € par mois.