Apple confirme aujourd’hui que l’application WWDC porte désormais le nom Apple Developer. Elle fournit désormais des informations détaillées d’experts Apple, non seulement en juin, mais tout au long de l’année.

Depuis plusieurs années, l’application WWDC permet aux développeurs de regarder des vidéos en direct enregistrées lors des sessions annuelles de la Worldwide Developers Conference. L’application était également un outil utile à utiliser pour ceux qui participaient personnellement et physiquement à la WWDC. Récemment, Apple avait également commencé à publier dans l’application des vidéos techniques consacrées aux nouvelles fonctionnalités matérielles des nouveaux iPhone et de l’iPad. En bref, l’application avait déjà commencé à ne plus être dédiée à la WWDC.

Pour ces raisons, Apple a décidé de le renommer Apple Developer. Parmi les nouvelles fonctionnalités de l’application, il y a également la possibilité de s’abonner au programme de développement Apple directement à partir de l’application – uniquement pour ceux résidant aux États-Unis, mais cette fonction arrivera bientôt également dans le reste du monde. Quelques modifications ont également été apportées à l’interface utilisateur, plusieurs améliorations à la recherche, la prise en charge du mode sombre et certaines corrections de bugs. En outre, l’application fournira en permanence des suggestions aux développeurs publiées par les experts Apple.

Apple Developer est disponible gratuitement sur l’App Store.