Les jeux de casino en ligne sont encore à la mode en 2019, et attirent toujours énormément de joueurs grâce à des fonctionnalité toujours plus nombreuses. Néanmoins, des machines à sous originales comme Easy Fruity Slots (deuxième application de sa catégorie sur l’App Store français !) prouvent que la simplicité est toujours appréciée des joueurs, en particulier ceux qui aiment le rétro.

Dans ce jeu développé par Primeridian Entertainment UK LTD, vous trouverez probablement que tout est très basique, que ce soient les graphismes, les commandes, les réglages ou même les sons utilisés.

Bien qu’Easy Fruity Slots ne soit pas difficile à maîtriser, vous pouvez émettre quelques réserves quant à essayer quelque chose de nouveau, même gratuit. Alors nous avons testé ce nouveau jeu de casino pour vous ! Ce guide est notre façon de passer en revue ce que nous avons découvert.

Easy Fruity Slots : un jeu minimaliste

Dans Easy Fruity Slots, chaque symbole que vous voyez est une image en 2D, similaire à celle que l’on retrouve dans les jeux de casino classiques, tels que les 7, les Bar, mais avec en plus des oranges juteuses ou encore de balle pastèques mûres. Aucun fruit n’est oublié !

Dans ce jeu, vous démarrez avec 2000 dollars virtuels de crédit. Vous pouvez jouer un minimum de 5 et un maximum de 20 lignes, et chaque mise va de 0,25 dollars à 250 dollars, pour des gains (toujours virtuels, ne vous enflammez pas !) bien entendus exponentiels.

En appuyant sur « Pay Table », vous pouvez découvrir les multiples façons de remporter de l’argent (avec des 7, Bar, Cerises, Kiwis, Oranges) et les correspondances selon le nombre de « lines » choisies. Bien sûr, plus vous en jouez, plus vous avez de chances de gagner, mais plus votre mise augmente !

Le bouton central vert vous permet de faire « tourner » la roue, le bouton « Auto Spin » propose comme son nom l’indique de la faire tourner . Enfin, le bouton « Max Line » permet de lancer de jouer sur 20 lignes.

Téléchargez gratuitement Easy Fruity Slots

Comme expliqué précédemment, il n’y a pas de fonctionnalités autres que celles de bases proposées sur une machine à sous de casino. Il est donc possible que certains joueurs se lassent au bout de quelques heures. On loue toutefois la simplicité et l’authenticité d’Easy Fruity Slots, qui peut même être joué depuis les iPhone, iPad ou iPod Touch relativement anciens.

L’application Easy Fruity Slots est disponible en téléchargement gratuit (pas de publicité, pas d’achat intégrés) sur l’App Store et est compatible avec tous les iPhone, iPad et iPod Touch sous iOS 9 à iOS 13. Comptez une centaine de Mo d’espace libre pour pouvoir l’installer sans encombre !

Pour conclure, si vous cherchez un jeu de casino pour vous aider à passer le temps, Easy Fruity Slots est la machine à sous simple et gratuite qu’il vous faut ! Elle devrait vous convenir si vous aimez jouer aux jeux de hasard mais que vous ne souhaitez pas dépenser d’argent réel. Pour les autres, vous pouvez bénéficier de tours gratuits dans le jeu mobile Book of Dead que l’on ne présente plus dans l’univers du gambling.