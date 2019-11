FileMaker, l’ancienne filiale d’Apple, a annoncé le lancement en version bêta de sa nouvelle plate-forme Claris Connect. Selon la société, Claris Connect permet une intégration puissante avec des applications et des services tiers afin d’aider les sociétés à automatiser leurs flux de travail.

Claris est un service d’intégration et de flux de travail utilisant une interface graphique, qui permet aux développeurs de créer des flux de travail de différents niveaux de complexité simplement en combinant des services tiers. Cela signifie qu’aucun code personnalisé n’est requis, car il gère automatiquement la configuration du back-end entre les applications tierces.

Voici comment Claris présente sa nouvelle plate-forme :

« Conçu pour pénétrer le marché en expansion du PaaS, Claris Connect élimine le besoin de codage personnalisé et gère automatiquement l’authentification, l’autorisation, la surveillance, le contrôle de version, la gestion des erreurs, etc. Ce puissant outil d’automatisation du flux de travail basé sur les événements gère toute l’infrastructure de données back-end pour les développeurs Claris et fournit des connexions et des expériences transparentes à la fois dans les applications cloud et sur site. Grâce à une interface graphique conviviale, les développeurs peuvent créer des flux de travail simples ou complexes en fonction de leurs besoins, simplement en combinant des services tiers.

Claris explique que le lancement de la plate-forme Connect est le résultat de l’acquisition de Stamplay, qui visait à aider les entreprises à intégrer des services de cloud tiers à leurs applications. Avec la nouvelle plate-forme Connect, Claris offre essentiellement les fonctionnalités uniques de Stamplay directement dans les plates-formes FileMaker et Claris. »

Pour plus d’informations, rendez-vous à cette adresse.