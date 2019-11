C’est avec étonnement que nous apprenons la nouvelle, Apple organisera un évènement le 2 décembre prochain.

On s’attendait à cet évènement plus tôt, notamment pour la présentation du MacBook Pro 16″ et des AirPods Pro, entre autres. Finalement, la conférence de presse sera axée sur les jeux et les applications préférées de l’année. Apparemment, Apple va mettre en avant plusieurs applications et probablement leurs développeurs.

Reste à voir si Apple prévoit de faire quelques annonces surprises. Rendez-vous le 2 décembre pour en apprendre davantage.