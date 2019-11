Ces dernières années, nous avons entendu de nombreuses histoires sur des personnes qui ont réussi à améliorer leur vie ou à se sortir d’une situation d’urgence grâce à leur Apple Watch. Un nouvel article de People raconte l’une de ces histoires et explique comment l’application Noise (Bruit) de watchOS 6 a réussi à aider un jeune de 21 ans autiste à améliorer sa vie sociale.

Son père Scott Bennett a déclaré que Sam, son plus jeune fils, avait toujours eu du mal à garder la voix basse, alors qu’il était un « papillon social » capable de s’adapter à toutes les situations. Voici ce que les gens écrivent à ce sujet :

« Sam, un jeune texan âgé de 21 ans, est dans le spectre de l’autisme et, bien qu’il soit l’exemple même d’un papillon social – avec toutes les personnes qui en tombent amoureuses de lui -, il a longtemps lutté contre sa voix exceptionnellement forte. « Il n’a jamais été capable de moduler le ton de sa voix », explique Scott, le père âgé de 59 ans. « Cela fait des années que nous avons des difficultés avec cet aspect, depuis qu’il a commencé à parler … et le niveau de la voix est vraiment très fort ». »

Comme le dit son père Scott, Sam parvient à gérer sa voix pendant quelques minutes, mais seulement temporairement car le ton commence à devenir de plus en plus fort. Pour la famille Bennett, il s’agit d’un problème qui empêche de sortir dans des lieux publics. « Nous ne pouvons pas aller dans les clubs ou autres lieux publics », déclare Scott. « Sam a aussi une courte durée d’attention, alors rassemblez toutes ces choses et il devient difficile de gérer certaines situations. On apprend à s’adapter, mais c’est toujours compliqué, surtout pour un gars comme moi qui adore se taire… L’être humain le plus bruyant de la planète m’a béni ! ».

Et c’est là que l’application Apple Watch Noise entre en jeu. Après avoir mis à jour sa montre Apple Watch avec watchOS 6, Scott a remarqué la nouvelle application et a immédiatement réfléchi à la façon de l’utiliser pour aider Sam à développer ses compétences en communication : « Ma première pensée a été : je dois l’essayer avec Sam. Pourquoi n’y ai-je pas pensé avant ? Aussi parce que nous avons tout essayé … »

Scott a ensuite montré à Sam le fonctionnement de Noise sur Apple Watch, y compris l’augmentation de la mesure en décibels en temps réel en fonction du niveau de bruit. Sam a immédiatement pu utiliser l’application Noise pour contrôler le volume de sa voix : « Il a immédiatement utilisé sa voix pour faire fonctionner l’application. Il a donc tout de suite commencé à parler calmement. J’étais comme … tu te moques de moi ? Je ne croyais pas ce que je voyais. »

Maintenant, quand Sam parle trop fort, Scott lui rappelle de regarder l’Apple Watch pour ajuster le ton : « L’application Noise pour surveiller le niveau de voix de Sam rend les choses beaucoup plus supportables pour toute la famille. » Et encore : « Il y a 5 millions de personnes ayant des besoins spéciaux, et chacune d’elles est différente et a des problèmes et des besoins différents. Et il est vraiment difficile de tirer parti de toute la technologie disponible. Je suis sûr que mon fils pourrait en tirer d’autres avantages, c’est vrai, mais qui a le temps de les examiner et de les régler ? Il m’est arrivé de voir quelque chose et cela a vraiment fait une différence pour moi, et je suis plutôt excité de vouloir partager cette histoire avec d’autres personnes. »