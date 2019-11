Microsoft a annoncé d’importants changements pour son assistant virtuel, avec l’application Cortana pour iOS. Elle sera supprimée de l’App Store en Australie, au Royaume-Uni et au Canada le 31 janvier 2020.

Les utilisateurs seront obligés d’utiliser d’autres applications pour accéder au contenu précédemment synchronisé avec les PC Windows à partir de leurs appareils mobiles.

Dans le document de support, Microsoft informe les utilisateurs de la future intégration de Cortana dans les apps Microsoft 365 « afin de rendre votre assistant numérique personnel aussi utile que possible ». À la suite de cette décision, la prise en charge de l’app Cortanta sur iOS se terminera le 31 janvier dans ces trois pays.

La raison pour laquelle Microsoft a décidé de ne plus supporter Cortana dans ces trois App Store n’est pas claire. Il est toutefois possible que la société étende ce changement dans d’autres pays au cours des prochains mois. Pour le moment, Cortana iOS aux États-Unis continuera à fonctionner même après le 31 janvier.

L’application est très utile pour la synchronisation des listes et des rappels sur Microsoft To Do sur les PC Windows. Seulement, ils ne fonctionneront plus à partir du 31 janvier 2020. Microsoft publiera une version mise à jour de Microsoft Launcher après cette date.

L’application Cortana sera déconnectée presque quatre ans après son lancement sur iOS en décembre 2015. Microsoft a examiné l’application iPhone en 2017 afin de la rendre plus pratique comme alternative à Siri. Les résultats, cependant, n’étaient pas très positifs.