La Maison Blanche a confirmé que Donald Trump se rendrait dans l’usine Texane où est fabriqué le nouveau Mac Pro. Apple prévoit de lancer officiellement sa nouvelle machine en décembre.

L’administration Trump n’a pas donné plus de détails, mais nous savons que la visite a pour but de promouvoir les entreprises qui investissent aux États-Unis. Et plus précisent celles qui sont capables non seulement de créer de nouveaux emplois, mais aussi de ne pas envoyer leurs capitaux à l’étranger. Donald Trump devrait être accompagné du PDG d’Apple, Tim Cook, qui guidera sûrement l’installation d’Austin au Texas.

Le Mac Pro 2019, comme le précédent modèle 2013, sera l’un des rares appareils Apple « Made in the USA ». La plupart des produits Apple sont en effet fabriqués en Chine. Trump a demandé à plusieurs reprises aux entreprises américaines d’abandonner leur production en Chine. Tout en demandant de la transférer aux États-Unis, en accordant une attention particulière à Apple avant et pendant sa présidence.

Pour Apple, il est probable que cette visite est un moyen de satisfaire la Maison Blanche. Peut-être même d’avoir plus de force de négociation dans le domaine des droits de douane que le gouvernement a confirmé sur plusieurs composants utilisés par Apple pour produire des iPhone, des iPad et d’autres appareils en Chine.

La visite de Donald Trump est prévue pour le mercredi 20 novembre.