Cela fait un moment que j’ai coché cette date sur mon agenda : le 29 novembre 2019, c’est le Black Friday ! C’est une période de soldes massives d’origine américaine durant laquelle j’espère pouvoir m’offrir les derniers produits Apple à un prix de fou. IPhone, MacBook Air, accessoires Apple, le Black Friday c’est le meilleur moment de l’année pour vider ma wishlist perso ou offrir à des proches le dernier modèle d’iPhone !

Les iPhones en promo pour le Black Friday

Si le dernier flagship d’Apple vous fait de l’œil… on connaît Apple : il ne faut pas compter sur lui pour diminuer son prix surtout sur les derniers modèles sortis. Mais le Black Friday peut réserver bien des surprises, même s’il serait très étonnant de voir l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro faire l’objet de réductions énormes. Parmi les opportunités Apple du Black Friday, on va probablement avoir droit à des rabais sur les smartphones de la génération précédente. Qualités des photos en pleine journée, autonomie, finitions irréprochables, écran LCD remarquable… L’iPhone 10 cumule les atouts, surtout à un prix cassé !

Acheter un MacBook Air pendant le Black Friday

Quid des PC nomades estampillés Apple ? Je ne crois pas que le fabricant américain rende davantage accessibles ses derniers joyaux, les MacBook Pro 13 et 16 pouces, respectivement sortis à l’été en et en novembre. Cela étant, il est fort probable que le MacBook Air 13 soit proposé à un tarif très alléchant, peut être même sous la barre des 1 300 euros dans sa version 128 Go ! Cet ordinateur figure toujours un an après sa sortie parmi les équipements les plus performants sur son segment de marché. Il s’illustre par sa compacité, sa légèreté, et il a l’avantage de gérer parfaitement la chauffe (notons aussi qu’il est équipé de haut-parleurs d’excellente facture).

Profiter du Black Friday pour craquer sur les accessoires Apple

Je suis certain que d’autres bons plans Apple vont sortir le 29 novembre dans les meilleures boutiques en ligne, chez les revendeurs en particulier. Je pense par exemple aux très fiables AirPods 2, avec leur top restitution des voix ! Si vous n’avez jamais investi dans des écouteurs fiables jusqu’à présent, ce type de produit qui pourrait bien être vendu à moins de 130 euros le jour du Black Friday devrait combler vos attentes ! Mais il y a aussi les nouveaux Apple Airpods Pro… seront-ils concernés par les rabais massifs du Black Friday ? Il faudra attendre le dernier vendredi du mois de novembre pour en avoir le cœur net.

La montre Apple connectée

Voilà un gadget que j’adore : les smartwatches ! Mais leur prix s’envole souvent à l’approche des fêtes de Noël… Le Black Friday est donc l’occasion en or de dénicher l’Apple Watch Series 3 à un prix hallucinant. Bénéficiant d’une autonomie exceptionnelle, cette montre connectée repose sur un OS stable et se distingue par son design séduisant. À quel prix pourrait-elle tomber en ce Black Friday 2019 ? Peut-être sous la barre des 230 euros ! Enfin, j’ai hâte de voir si l’Apple Magic Mouse 2 est également soldée ! Mine de rien, une bonne souris pour l’ordi, c’est toujours très appréciable… encore plus quand on est tombé sur du high-tech à un prix défiant toute concurrence.