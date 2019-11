Apple News+ a été lancé au début de l’année avec un nombre initial impressionnant de nouveaux membres, mais depuis la plateforme stagne.

Immédiatement après son lancement aux États-Unis, News+ a enregistré 200 000 abonnements au cours de ses deux premiers jours d’exploitation. Cependant, la société a eu du mal à gagner de nouveaux abonnés.

Apple News+ coûte 9,99 $ par mois et offre aux clients l’accès à plus de 300 publications éditoriales et à du contenu original. Ceux-ci incluent People, Vanity Fair, le Los Angeles Times et le Wall Street Journal. Malgré un contenu très intéressant, la plateforme ne semble plus en mesure de gagner de nouveaux abonnés. Un grand éditeur a déclaré que sa société recevait entre 20 000 et 30 000 dollars par mois d’Apple News+, un chiffre bien inférieur aux prévisions initiales.

Le chiffre d’affaires des éditeurs est un problème qu’Apple essaie d’améliorer en s’adressant directement aux éditeurs pour tenter de trouver des solutions alternatives. Il y a quelques mois, les éditeurs ont été informés par Apple que leurs revenus augmenteraient de dix fois grâce à l’acquisition de Texture. Seulement, un représentant de l’un de ces éditeurs a déclaré qu’à l’heure actuelle, « les revenus représentent un vingtième de la promesse d’Apple ». La situation des revenus semble s’être améliorée au cours des derniers mois, mais elle n’a pas encore atteint le niveau escompté par les éditeurs, peut-être aussi à cause des abonnés qui ont du mal à augmenter.

Est-ce qu’un bundle comprenant News +, TV+ et Music pourrait être la solution ?