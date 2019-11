Apple Music propose une nouvelle fonctionnalité appelée « Replay », qui permet aux abonnés de consulter la musique qu’ils ont le plus écoutée en 2019.

La liste de lecture Replay est disponible sur Music Web, dans l’application Musique sur macOS et dans l’app Musique sur iOS. Accessible à partir de l’onglet « Découvrir » sur iPhone et Mac, cette liste de lecture révèle le nombre d’heures de musique que vous avez écoutées sur Music – en plus du nombre de chansons les plus écoutées par ordre de classement.

D’autres listes de lecture dédiées aux années précédentes sont également présentes si l’utilisateur était déjà abonné à Apple Music. Vous pouvez ajouter des listes de lecture à la bibliothèque Apple Music afin de pouvoir les diffuser en continu avec d’autres playlists.

Replay sera mis à jour tout au long de l’année, en fonction de vos notations. Apple prévoit de mettre à jour cette playlist chaque dimanche. Il y aura de nouvelles chansons et de nouvelles données basées sur vos activités d’écoute.

Music n’avait jamais proposé de liste de lecture de fin d’année avec des données sur les chansons, ce que Spotify propose depuis quelque temps.