Apparemment, Apple travaille sur un forfait qui inclurait Music, News+ et TV+ pour un lancement en 2020″, selon Bloomberg.

Apparemment, Apple négocierait un nouveau contrat avec les éditeurs participant à son service News+. Seulement, leurs revenus serait plus faible si News+ est groupé avec d’autres abonnements. Pour le moment, Apple vend News+ au prix de 9,99 $ par mois, dont 50% sont partagés entre les éditeurs en fonction de l’engagement des clients et des lecteurs de services.

De son côté, TV+ coûte 4,99 € par mois, un chiffre d’affaires entièrement reversé à Apple car elle ne propose que du contenu original. De plus, News+ et TV+ peuvent être partagés entre six utilisateurs.

Pour Apple Music, le coût est de 9,99 euros par mois, dont environ 70% reviennent partenaires musicaux (artistes et maisons de disques). Le forfait familial Music coûte 14,99 € par mois. Le Financial Times avait précédemment rapporté qu’Apple négociait avec des labels de musique sur des bundles possibles et demandait de réduire leurs prix, comme ce fut le cas avec News+. Toutefois, au moins selon les rapports du Financial Times, Apple se heurtait à une certaine résistance de la part des maisons de disques.

Aujourd’hui, tous les services Apple, achetés séparément, représente environ 30 € par mois. Pour le moment, on ne sait pas quel genre de rabais Apple offrira avec cet hypothétique bundle, mais Bloomberg estime que celui-ci devrait arriver en 2020.