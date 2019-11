Rien qu’en 2019, plusieurs rapports de contrefaçons d’iPhone sont apparus, et un nouveau vient s’ajouter à la liste. Au total, quatorze personnes ont été arrêtées et accusées de « la plus grande fraude du genre ».

La fraude consistait à rapporter des iPhone et iPad en Apple Store, en expliquant qu’ils fonctionnaient mal. Apple remplaçait alors les appareils contrefaits par de vrais modèles. Le bureau du procureur américain pour le district sud de la Californie a déclaré qu’il y avait au moins 14 personnes impliquées. Elles sont accusées d’avoir importés de faux iPhone et iPad de Chine.

Au total, ce serait plus de 10 000 appareils qui ont été importés, échangés en Apple Store avant d’être renvoyés et vendus en Chine.

De son côté, Apple estime que l’escroquerie lui a coûté plus de 6,1 millions de dollars. NBC San Diego rapporte :

« Bien qu’il s’agisse d’une somme importante, quelles que soient les circonstances, ces poursuites représentent plus que des pertes pécuniaires », a déclaré l’avocat américain Robert Brewer. « La fabrication de produits de contrefaçon – et leur utilisation pour escroquer des sociétés américaines – vise à saper fondamentalement le marché et à nuire à des personnes innocentes dont l’identité a été volée dans le cadre de ces activités. Le bureau du procureur des États-Unis est pleinement résolu à traduire en justice ceux qui cherchent à nuire aux marchés et aux consommateurs américains en colportant des produits fictifs. »

Le FBI a fait savoir que trois frères sont derrière cette organisation : Zhiwei Loop Liao (31 ans), Zhimin Liao (33 ans) et Zhiting Liao (30 ans). Ce sont des citoyens américains nés en Chine et tous trois ont été arrêtés par des agents du FBI plus tôt dans la journée.