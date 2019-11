C’est désormais officiel, le MacBook Pro 16 pouces vient d’être ajouter au catalogue de la gamme MacBook Pro.

« Conçu pour ceux qui repoussent les limites du possible, le nouveau MacBook Pro est de loin l’ordinateur portable le plus puissant que nous ayons jamais créé. Avec un écran Retina de 16 pouces immersif, des processeurs ultra‑rapides, des cartes graphiques de nouvelle génération, la plus grande capacité de batterie jamais vue sur un MacBook Pro, un nouveau Magic Keyboard et une capacité de stockage considérable, c’est le portable pro par excellence. Prêt à satisfaire les besoins des utilisateurs les plus exigeants. »

La nouvelle machine se dote donc d’un écran de 16 pouces, d’un processeur jusqu’à 8 cœurs, jusqu’à 8 To de stockage, d’une carte graphique AMD Radeon Pro série 5000M, de six haut-parleurs et micros de qualité studio.

Apple a mis le paquet pour que ce MacBook Pro 16″ soit un petit avion de chasse. A voir ce que cela donnera dans la réalité avec les premiers tests.

En termes de prix, la facture va de 2 699 € en version de base jusqu’à 7 139 € pour a plus grosse configuration. Cette dernière s’adresse principalement aux professionnels de la vidéo ou de la 3D qui ont besoin d’importantes ressources.

Pour plus d’informations sur ce MacBook Pro, rendez-vous à cette adresse.