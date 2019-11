Facebook a annoncé que sa nouvelle plate-forme Facebook Pay fonctionnerait sur Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram. Son objectif est de défier directement Apple Pay Cash.

Facebook Pay sera initialement pris en charge dans les applications Facebook et Messenger aux États-Unis. Les utilisateurs pourront utiliser ce système de paiement pour les dons, les achats dans les jeux, les billets pour des événements, les paiements de personne à personne et les achats sur Pages et les activités commerciales sur le Marketplace de Facebook.

Au fil du temps, Facebook a annoncé son intention de proposer FB Pay à « davantage de personnes et d’applications, également sur Instagram et WhatsApp ». Il n’est pas clair si FB Pay étendra également son service aux applications tierces, comme l’a fait Apple Pay. Bien entendu, Apple Pay offre des fonctionnalités plus complètes grâce à la prise en charge NFC des systèmes de paiement en magasin.

FB Pay prend en charge les cartes de crédit et de débit, ainsi que PayPal. Les paiements sont traités en collaboration avec des sociétés telles que PayPal et Stripe.

En ce qui concerne la sécurité, Facebook indique que FB Pay prend en charge l’ajout d’un code PIN. Les données biométriques telles que la reconnaissance faciale et les empreintes digitales sont également supportées.

Pour le moment, nous ne savons pas quand ce système de paiement arrivera également en France.