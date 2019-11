Google Stadia, le nouveau service dédié aux jeux de Google, est sur le point d’ouvrir officiellement ses portes dans notre pays. Google prévoit de lancer sa plate-forme le 19 novembre prochain. En attendant, l’application officielle débarque sur l’App Store.

Cependant, l’application iOS ne permettra pas (du moins pour le moment) de jouer les titres inclus dans le catalogue sur nos iPhone. Elle servira seulement pour la configuration et la gestion des supports sur tous les appareils compatibles. En effet, les appareils iOS ne figurent pas dans la liste des dispositifs en mesure d’utiliser le service. Pour accéder aux jeux pour le moment, vous devrez utiliser un téléviseur avec les contrôleurs Stadia et Google Chromecast Ultra, des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau, ou utiliser certains appareils mobiles.

Nous vous rappelons que le nouveau service Google sera disponible en France à compter du 19 novembre. Un abonnement mensuel sera nécessaire pour accéder à tous les titres du catalogue entièrement en streaming. Malheureusement, nos iDevices devront encore attendre…pour le moment.

Google propose deux offres : Stadia Base et Stadia Pro. Stadia Base permet de jouer gratuitement en 1080p à 60 ips, accompagné d’un son stéréo. Pour Stadia Pro, le prix est de 9,99 €/mois pour accéder aux jeux en 4K à 60 ips, avec un son surround 5.1.

Comptez-vous vous abonner Google Stadia ?

Google Stadia est disponible gratuitement sur l’App Store.