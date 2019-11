Apple a publié la nouvelle version bêta 2 d’iOS 13.3 hier soir laquelle se dote de petites innovations impliquant le navigateur Safari.

Comme indiqué par Apple dans la note de publication de la nouvelle version bêta 2, la société a introduit de petites modifications dans son navigateur.

« Safari – Nouvelles fonctionnalités

Il prend désormais en charge les périphériques de sécurité NFC, USB et Lightning FIDO2 en plus de SFSafariViewController et ASWebAuthenticationSession utilisant la norme WebAuthn sur des périphériques dotés des fonctionnalités matérielles nécessaires. »

Yubico a été le premier fabricant à lancer sur le marché un dispositif de sécurité FIDO2 doté du Lightning et d’une connectivité USB, ce qui a évidemment contribué à accroître sa diffusion parmi les utilisateurs d’Apple.

Pour le moment, celles-ci semblent être les seules véritables nouveautés de cette bêta 2, principalement axées sur la résolution des corrections de bugs et l’amélioration des performances du système d’exploitation.