Goldman Sachs et Apple sont impliqués dans un litige discriminatoire concernant l’octroi d’un crédit aux femmes qui ont activé l’Apple Card.

Comme rapporté par le New York Times, les critiques ont commencé la semaine dernière lorsque David Heinemeier Hansson, créateur du célèbre framework de développement Ruby on Rails, a publié un post sur Twitter expliquant que sa limite de crédit sur Apple Card était de vingt fois plus élevé que celle offert à sa femme, même s’ils sont mariés depuis de nombreuses années, ils présentent des déclarations de revenus communes et ont choisi la communion des biens.

Le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, a également souligné cela, affirmant que sa limite de crédit sur l’Apple Card était dix fois supérieure que celle de sa femme. Même les Wozniaks vivent dans une situation financière similaire dans laquelle toutes les activités et tous les actifs sont en commun.

Des centaines d’utilisateurs de l’Card qui ont partagé des expériences similaires ont commenté les deux publications : les femmes semblent bénéficier de moins de crédits sur l’Apple Card.

En réponse à ces déclarations, la responsable du département des services financiers de l’État de New York, Linda Lacewell, a annoncé que son bureau examinerait la situation et chercherait à savoir si l’algorithme utilisé pour prendre ces décisions de limite de crédit violait la lois des États interdisant la discrimination fondée sur le sexe.

La loi de New York interdit la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne les lignes de crédit, ce qui signifie qu’un algorithme, comme toute autre méthode de détermination de la solvabilité, ne peut pas comporter un traitement disparate fondé sur l’âge, la croyance, la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, l’origine nationale ou autres caractéristiques protégées.

Goldman Sachs a répondu aux critiques, affirmant que des « facteurs tels que le sexe » ne sont jamais utilisés dans les décisions de crédit et expliquant comment les membres de la famille peuvent recevoir des décisions de crédit très différentes. La déclaration, cependant, ne traite pas directement de la situation de Hansson, ce qui est compréhensible à la lumière des problèmes de confidentialité financière :

« Avec l’Apple Card®, votre compte est individuel et personnel. votre ligne de crédit vous appartient et vous établissez votre historique de crédit direct. Les clients ne partagent pas une ligne de crédit sur le compte d’un membre de la famille ou d’une autre personne possédant une carte supplémentaire.

Comme avec toute autre carte de crédit individuelle, votre demande est évaluée indépendamment. Nous examinons le revenu et la solvabilité d’une personne, notamment des cotes de crédit personnelles, le montant de votre dette et son mode de gestion. Sur la base de ces facteurs, il est possible que deux membres de la famille reçoivent des décisions de crédit très différentes.

Dans tous les cas, nous n’avons pas et ne prendrons pas de décisions en fonction de facteurs tels que le sexe. »

Goldman Sachs a également indiqué qu’il essayait de permettre aux utilisateurs de partager des cartes Apple avec d’autres membres de leur famille, bien que la société n’ait pas précisé quand cela pourrait se produire.