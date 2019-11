Après le premier prologue fort apprécié, le chapitre 1 de Meridian 157 arrive sur l’App Store – un nouvel épisode du jeu de réflexion signé par NovaSoft Interactive Ltd.

Dans ce nouveau chapitre de Meridian 157, vous incarnerez David Zander, un météorologiste légiste qui décide d’enquêter sur une étrange anomalie météorologique au large des côtes de l’Alaska. Dans ce titre avec les mécanismes typiques de pointer et cliquer, vous devrez trouver des indices, résoudre des énigmes et le mystère en avançant plus loin sur l’île et découvrir la vérité derrière le secret du Meridian 157.

Le titre est proposé en français et offre un secteur graphique résolument agréable, associé à une bande-son enveloppante et une atmosphère perturbante. Les énigmes proposée offrent un bon niveau de défi. Il augmente progressivement la difficulté afin de stimuler le joueur et de le mettre à l’épreuve à chaque instant.

Le titre coûte 2,29 euros et est compatible avec tous les iPhone, iPad et iPod Touch sous iOS 8 ou ultérieurs. Êtes-vous prêt à continuer l’aventure mystérieuse et à plonger dans un monde de défis et de puzzles de toutes sortes ? Si oui, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger ce nouveau chapitre.

Meridian 157: Chapitre 1 – 2,29 euros