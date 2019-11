Dans chaque épisode de The Morning Show sur Apple TV+, il y a en moyenne 32 moments où vous voyez des produits Apple. Le logo de la société est visible dans environ un tiers de ces images fixes. Les données proviennent d’un petit mais intéressant décompte du Wall Street Journal.

Dans une scène de quatre secondes du premier épisode de The Morning Show, neuf produits Apple sont présentés sous la forme de deux personnages de la série qui défilent dans une rédaction.

C’est évidemment un grand nombre de placements de produits si l’on considère qu’il s’agit d’une série télévisée et non d’une publicité, mais cela ne devrait pas être surprenant. Il était clair qu’Apple montrerait régulièrement ses appareils, en particulier dans ses séries. Évidemment, dans d’autres séries comme See ou Dickinson, nous ne verrons aucun type d’iPhone ou d’iPad.

Le Wall Street Journal raconte les premières secondes du premier épisode de The Morning Show sur Apple TV+ :

« The Morning Show perd un peu de temps à montrer des produits Apple. La première scène du premier épisode s’ouvre sur le personnage du producteur exécutif Chip Black, interprété par Mark Duplass, allongé sur le sol de son bureau dans l’obscurité, avec un Mac à ses pieds, lorsque l’iPhone à côté de lui s’allume avec un appel entrant. 20 secondes plus tard, Mitch Kessler, interprété par Steve Carell, est réveillé par son iPhone qui sonne. Au total, il y a 31 prises de vues de périphériques Apple dans l’épisode 1, dont huit avec le logo de la société. Parmi les autres produits Apple affichés assez longtemps à l’écran au cours de la série, citons le MacBook et l’iMac, l’iPad, les AirPods et l’Apple Watch. Même le haut-parleur HomePod est présent sur le bureau de l’un des protagonistes. »

Selon PQ Media, les dépenses des entreprises pour l’inclusion de produits dans les films et les séries télévisées ont doublé depuis 2012 pour atteindre environ 10 milliards de dollars. Cependant, Apple a toujours affirmé ne jamais avoir payé pour l’inclusion de produits de films et de séries diffusés dans le passé. Entre autres choses, des personnes proches de la production de The Morning Show ont déclaré qu’Apple n’avait jamais fait pression sur quelqu’un pour qu’il insère ses produits dans les différents épisodes.

Aux États-Unis, l’iPhone a une part de marché de 35% et les Mac sont très populaires. L’histoire n’est donc pas affectée par leur présence. Peut-être, cependant, l’iPhone apparaît un peu trop souvent, surtout dans le premier épisode de la série. Toutefois, nous ne verrons jamais un smartphone Samsung ou un ordinateur Dell !

Ainsi conclut le WJS :

« Certains téléspectateurs considèrent peut-être que la série est trop zélée pour le placement de produit, mais le fait même qu’Apple soit en mesure de promouvoir son matériel dans un service d’abonnement conçu pour aider à réduire la dépendance de la société à l’égard de son activité de téléphone Le ralentissement des ventes est une sorte de douce ironie. Si Apple TV+ rencontre le succès, il pourrait très bien créer un cercle vertueux pour les revenus à long terme des produits Apple.

Dans un monde en évolution, où les gens regardent la télévision différemment, en particulier le jeune public, comment pouvez-vous les atteindre ? Une façon de procéder consiste à démarrer votre service de streaming et à montrer votre produit. Tout le monde ne peut le faire, mais Apple le peut. »