L’acteur Adam Scott a été choisi comme protagoniste du dernier projet d’Apple sur Apple TV +, intitulé « Severance ».

La rupture est décrite comme un thriller sur le lieu de travail se déroulant dans une entreprise « qui cherche à porter l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée à un nouveau niveau ».

Severance, créé par Dan Erickson, sera dirigé par Ben Stiller. L’émission est produite par Endeavor Content, qui produit également d’autres séries d’Apple TV+ telles que « See » et le prochain « Truth Be Told ». Le protagoniste de cette série sera Adam Scott.

Apple n’a pas encore annoncé de date de lancement pour « Severance », mais nous savons qu’il y aura au moins une saison de 10 épisodes.