Le YouTubeur Marques Brownlee a partagé une vidéo où il compare le premier iPhone sorti en 2007 au iPhone 11 Pro de 2019. Douze ans les séparent.

La vidéo couvre des détails tels que la qualité de la caméra, la conception, les fonctionnalités, et plus encore. Cela offre un aperçu intéressant de l’évolution de l’iPhone au cours de la dernière décennie. Le nombre de mises à niveau technologiques mises en œuvre au fil des ans est impressionnant, mais il est amusant de voir à quel point les choses étaient différentes en 2007.

Par rapport à l’iPhone 11 de 5,8 pouces, l’iPhone d’origine de 3,5 pouces ressemble presque à un jouet en raison de sa petite taille. Mais il y a toujours de fans d’iPhone qui aiment encore le petit écran pour utiliser plus facilement l’appareil avec une main.

Certaines des plus grandes mises à jour d’iPhone sont sûrement arrivées dans le secteur de la photographie. L’appareil photo à objectif unique de 2 mégapixels sorti en 2007 était décent à l’époque. Bien sûr, il ne peut rivaliser avec l’actuel module à triple objectif de 12 mégapixels. Et c’est sans parler des fonctionnalités telles que le mode portrait et le mode nuit pouvant rivaliser avec certains appareils reflex numériques.

Comme le fait remarquer MKBHD, la comparaison entre le premier iPhone et l’iPhone 11 Pro est très intéressante. Elle nous permet d’imaginer le type de changements technologiques que nous pourrions observer dans 12 ans.