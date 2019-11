Apple vient d’émettre 2,2 milliards de dollars d’obligations « vertes » (Green Bond) en Europe, le produit de la vente étant destiné à des initiatives mondiales visant à réduire les émissions de carbone et à d’autres programmes de protection de l’environnement.

Ces nouvelles obligations confirment l’intention d’Apple d’investir de plus en plus dans des initiatives environnementales, étant donné que ces dernières années, les obligations émises avaient nettement diminué.

Apple a déclaré que les précédentes attributions d’obligations vertes avaient été réparties dans 40 programmes environnementaux de la planète. Environ 66% de l’énergie renouvelable d’Apple provient de ces investissements.

Les projets énergétiques spécifiques financés par les obligations vertes comprennent ceux consacrés aux aquifères en Oregon et les projets de fermes solaires au Japon. Les applications pratiques d’Apple résultant de ces investissements incluent le développement de l’alliage d’aluminium recyclé à 100% utilisé sur MacBook Air et Mac mini, l’extension du laboratoire d’essais environnementaux de Cupertino, ainsi que les robots de démontage de l’iPhone et de Daisy Liam. .

Voici la déclaration d’Apple :

« Apple est fermement résolue à lutter contre la menace urgente du changement climatique. C’est maintenant qu’il faut agir. En émettant 2,2 milliards de dollars supplémentaires en obligations vertes, nous accélérerons nos efforts pour réduire les émissions de carbone tout au long de notre chaîne d’approvisionnement et au-delà, afin de poursuivre la transition vers une énergie 100% renouvelable. Les progrès d’Apple sont une preuve positive que les entreprises n’ont pas à choisir entre ce qui convient à la planète et une chaîne de production en bonne santé. »

Les Green Bond sont utilisées de manière fonctionnelle pour emprunter de l’argent à des investisseurs à la recherche d’un investissement sûr. Apple bénéficie du rapatriement d’espèces à l’étranger avec un taux d’imposition inférieur. Les offres d’obligations vertes sont spécifiquement destinées à l’allocation de fonds destinés à des projets environnementaux.

Les premières obligations vertes d’Apple ont été émises en février 2016 pour une valeur de 1,5 milliard de dollars.