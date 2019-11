Apple a officiellement renouvelé certaines séries d’Apple TV+ pour une deuxième saison, bien que, pour certaines, seuls quelques épisodes soient disponibles. Pendant ce temps, les premières données sur les utilisateurs abonnés sont très positives.

Comme le confirme Variety, les séries See, For All Mankind, The Morning Show et Dickinson auront toutes droit à une deuxième saison. Concernant The Morning Show, certains épisodes de la deuxième saison ont déjà été tournés.

Les premières séries d’Apple divisent la critique et le public. Par exemple, See a été très mal noté par le critiques, contrairement aux utilisateurs est nettement supérieur. Il en va de même pour les autres séries.

Apple n’a pas communiqué le nombre de personnes ayant activé un abonnement à Apple TV+, mais selon Variety, des sources proches de l’entreprise ont confirmé que la plate-forme avait attiré des millions d’utilisateurs après les premières heures de disponibilité. Apple aurait été impressionnée par le nombre d’activités enregistrées sur la plate-forme, la plupart des téléspectateurs regardant au moins deux épisodes de chaque série commencée. Pour l’entreprise, ces données confirment que le contenu est agréable.

Et vous, quel jugement donnez-vous au contenu Apple TV+ ?